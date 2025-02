(ha/as). Am vergangenen Freitag (7. Februar 2025) soll es im Stadtteil Ottensen zu einem ausländerfeindlich / rassistisch motivierten Vorfall gekommen sein. Darüber hinaus sollen im Nachgang zwei Männer angegriffen und deren Auto beschädigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll im Hamburger Stadtteil Ottensen von Unbekannten an oder aus einem grünen VW Touareg das Lied „L’Amour Toujours“ des Interpreten Gigi D’Agostino abgespielt und in diesem Zusammenhang ausländerfeindliche Parolen gerufen worden sein. Im weiteren Verlauf sollen auch Passanten mutmaßlich rassistisch motiviert beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen worden sein.

Nachdem die Polizei am Freitag von veröffentlichten Beiträgen in sozialen Medien darüber Kenntnis erhalten hatte, wurden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Landeskriminalamt (LKA 73) hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde am Sonnabend eine Videosequenz im Internet veröffentlicht, in der zumindest die ausländerfeindliche Parole vernehmbar ist. Betroffene oder Zeugen hatten sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Etwas später sollen dann an der gleichen Örtlichkeit zwei unbekannte Männer mit Schlagstöcken bewaffnet unvermittelt an zwei Nutzer des grünen VW Touareg herangetreten und sie mutmaßlich mit Pfefferspray attackiert haben, nachdem sie etwas aus diesem Fahrzeug herausgeholt hatten. Die beiden Geschädigten (21, 23 Jahre) flüchteten daraufhin und alarmierten die Polizei.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, welche nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Auto an mehreren

Stellen beschädigt war. Die beiden Angreifer wurden übereinstimmend beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

breite Statur

„südländisches“ Erscheinungsbild

schwarze Haare

schwarzer Bart

komplett schwarz bekleidet

eine Person trug eine Brille mit goldenem Rahmen

Der Staatsschutz (LKA 73) führt in beiden Fällen die Ermittlungen. Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die die jeweiligen Vorfälle beobachtet haben und/oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Aus unserem Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv

TV-Star Andreas Windhuis steht für „Rote Rosen“ vor der Kamera

Schauspieler Andreas Windhuis steht als Gastdarsteller für „Rote Rosen“ vor der Kamera. Foto: FoTe Press

(mr). Die Stunden sind gezählt: am kommenden Freitag ist nicht nur der letzte Drehtag für dieses Jahr, sondern auch der letzte Dreh vor einer längeren Drehpause. Das Filmteam der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ (montags bis freitags 14.10 Uhr) geht in eine längere Drehpause. Gute fünf Monate „Rote Rosen“-Auszeit stehen bevor! Und das, obwohl die Sommerpause gefühlt gerade erst vorbei ist. In den sozialen Medien schreiben zahlreiche Fans der Serie ihren Unmut. „Fällt denen nichts mehr ein?“, „Es war ja erst wochenlang Sommerpause“ oder „ich glaube die Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen eine kleine Auszeit“ sind nur einige Kommentare in diversen Gruppen. Und es stimmt: In den kommenden Wochen werden Lüneburger kein Außenset der beliebten Telenovela in der Hansestadt zu sehen bekommen. Das Filmteam macht bis Anfang Mai eine Pause, wie Pressesprecherin Daniela Behns laut „Lüneburg aktuell“ bestätigt. Demnach gehe der Großteil der Mitarbeiter ab Dezember in eine Winterpause – im Mai solle es dann weitergehen mit den Dreharbeiten.

René Dumont und Andreas Windhuis gehen Spaziersehen und kommen ins Gespräch. Fotos: FoTe Press

Beliebte Außenset in der Lüneburger Innenstadt sind der Kurpark, Markplatz, der Innenhof des Rathauses, der Park rund um den Kalkberg, die Parkanlage „Liebesgrund“ sowie der Bereich um den historischen Alten Kran und seinen anliegenden Lünertorstraßenbrücke und Brausebrücke. Vor wenigen Tagen machte die TV-Crew im Wandrahmpark Halt, um dort Außenaufnahmen zu produzieren. Vor der Kamera standen René Dumont (als Heiner Jablonski) und Andreas Windhuis.

Der in Hamburg lebende Schauspieler wurde dem breiten Publikum ab 2000 als Kommissar Guido Kroppeck durch die Fernsehserie Der Fahnder bekannt.

Andreas Windhuis war zudem in zahlreichen Serien und Reihen („Tatort“, „Ein Fall für Zwei“, „Großstadtrevier“, „Ein Fall für die Anrheiner“, „SoKo Stuttgart“, „SoKo Köln“ oder beispielsweise „Countdown – Die Jagd beginnt“) zu sehen. Aktuell dreht Windhuis also für „Rote Rosen“. Gedrehte Szene: René Dumont und Andreas Windhuis treffen sich beim Spaziergehen an der Wandrahmstraße und gehen gemeinsam über eine Fußgängerbrücke über die Ilmenau.

Am Ende der Brücke finden sie Gegenstände, die mit einem Pappschild „Zu verschenken“ versehen sind. Offenbar findet Schauspieler Windhuis in seiner Rolle Gefallen an einem Fahrrad, welches er dort ohne Vorderradfelge vorfindet. Er greift es sich und nimmt es schließlich mit. Die beiden trennen sich im Wandrahmpark und gehen in unterschiedliche Richtungen davon.

Die Szene wird mehrmals aus verschiedenen Perspekten und mit mehreren Kameras gedreht, bis die Regie zufrieden ist. Für die Dauer des Drehs standen an der Wandrahmstraße in Lüneburg zahlreiche Produktionsfahrzeuge vom Filmteam „Rote Rosen“: Technik-LKW, mehrere Sprinter, ein Toilettenanhänger und Cateringwagen. Passanten wurden während der Filmarbeiten gebeten, ums Filmset einen großen Bogen zu machen, damit sie nicht versehentlich „durchs Bild“ laufen.

Andreas Windhuis und René Dumont (rechts) finden mehrere Gegenstände

an der Fußgängerbrücke am Wandrahmpark. Laut Drehbuch interessieren sich beide für ein Fahrrad ohne Vorderradfelge.

Wann die Folge mit Gastdarsteller Andreas Windhuis zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. In „Rote Rosen“ machten schon prominente Persönlichkeiten wie Jürgen Drews, Nico Santos, Rolf Zuckowski, Johann Lafer oder Thomas Anders mit.

Andreas Windhuis hält das gefunde Fahrrad am Lenker fest, schiebt es so

über einen Sandweg im Wandrahmpark.

– Anzeige –

Der TV-Serie „Rote Rosen“ auf der Spur: Erlebnisberichte mit exklusiven Fotos vom Filmset von „Rote Rosen“

(ha). Was am 6. November 2006 in der ARD mit der gescheiterten Ehe von Petra Jansen (gespielt von Angela Roy) und ihrem Mann Thomas (Gerry Hungbauer) über die TV-Bildschirme flimmert, ist bis heute eine der erfolgreichsten TV-Serien in Deutschland. Immer wieder werden seitdem neue Beziehungsgeschichten erzählt, die sich rund um das fiktive Lüneburger Fünfsternehotel „Drei Könige“ abpielen. Aktuell bilden Darstellerin Diana Staehly als Jördis Kilic und Darsteller Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger das Protagonistenpaar. Vorgestellt werden alle vorherigen Paare, die seit der ersten Folge in der Telenovela zu sehen waren.

Das „Rosenhaus“, das Restaurant „Carlas“, die Gärtnerei Albers, die Arbeitsorte der jeweiligen Staffelhauptfiguren und natürlich die Hansestadt Lüneburg spielen eine erhebliche Rolle in dieser Telenovela und finden in diesem Buch Beachtung. In jeder Staffel werden zahlreiche Charaktere durch neue Protagonisten aller Altersklassen ersetzt, die um eine weibliche Hauptfigur angesiedelt sind. Sie alle liefern mit ihren zwischenmenschlichen Verwicklungen (beruflich wie privat) den Inhalt für weitere Folgen. In den vergangenen Jahren tauchten zahlreiche Promis wie Jürgen Drews, Rolf Zuckowski, Karl Dall, Johann Lafer oder Kim Fisher mit einer Gastrolle auf.

In diesem Buch begibt sich der Autor auf die Spuren des Filmteams, macht Beobachtungen von den Filmarbeiten. Das „Rote Rosen“-ABC mit Begriffen aus der Filmbranche, Auflistung der Haupt- und Nebendarsteller sowie wiederkehrende Drehorte runden den Inhalt ab. Auch Angriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit von der Filmcrew werden thematisiert. Begeben Sie sich zusammen mit dem Autor auf Spurensuche und finden Sie zum Teil exklusive, eindrucksstarke Fotos.

Angaben zum Buch: es enthält 300 Seiten geballte Informationen über die TV-Serie „Rote Rosen“. ISBN: ‎ 979-8-3221-6708-2. Der Preis beläuft sich auf 19,99 Euro und ist bei Amazon und unter www.FoTe-Press.de/produkte zu erwerben. Auch der zweite und dritte Teil dieses Buches sind bereits erschienen.