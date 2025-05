(mr). „Aus produktionstechnischen Gründen drehen wir überwiegend in Hamburg“, antwortet Sven Martinek immer wieder in diversen Talkshows auf die Frage, warum die in Lübeck spielenden Serie „Morden im Norden“ nicht auch in der Hansestadt an der Trave gedreht werde. Aber: in diesem Jahr macht das Filmteam der beliebten ARD-Polizeiserie (läuft seit 2012 im Fernsehen) an mehreren Tagen Aufnahmen in und vor der Musikhochschule in Lübeck.

Von links: Ein Polizist (Komparse), Ingo Naujoks,

Karim Günes und Sven Martinek vor der

Musikhochschule in Lübeck. Fotos: FoTe Press

Neben Sven Martinek stehen auch Ingo Naujoks, Jonas Minthe, Tanya Niguyen, Karim Günes, Adina Vetter und Noemi Krausz vor den TV-Kameras. Über den Inhalt hält sich die Filmcrew bedeckt. Aber nach Informationen Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau ist offenbar ein Mord passiert. Mehrere uniformierte Polizisten und Beamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen betreten das Gebäude an der Großen Petersgrube in der Altstadt von Lübeck.

50 Mitarbeitende der Neuen Deutschen Filmgesellschaft (NDF, produziert im Auftrag der ARD die Serie) und 14 Komparsinnen und Komparsen drehen in der Musikhochschule unter anderem, wie die Ermittler ein Büro durchsuchen und dabei einen abgebrochenen Schlüssel finden. Der Musikprofessor Mansour – gespielt von Darsteller Karim Günes – kommt als Tatverdächtiger in Frage und wird schließlich mit zur Wache gebracht. Er wird vorläufig festgenommen.

Die Filmklappe vom 14. Mai 2025.

Bei schönstem frühsommerlichen Wetter bleiben während des Außendrehs zahlreiche Passanten stehen und schauen sich die Filmarbeiten an. Einige Schaulustige möchten durch die historische Straße Große Petersgrube entlang laufen. „Geht momentan nicht. Wir drehen hier. Warten Sie bitte ein paar Minuten, dann dürfen Sie wieder durch die Straße gehen. Auch die Straße An der Obertrave wird von mehreren Blockern teilweise gesperrt – je nachdem, in welche Richtung die Kameras von „Morden im Norden“ filmen.

Kurios: die Stadt Lübeck weiß offenbar nichts von den Filmarbeiten. Hat die NDF Filmproduktion vergessen, sich eine Drehgenehmigung einzuholen? Die Hamburger Allgemeine Rundschau hat im Vorwege nach aktuellen Filmarbeiten in der Hansestadt nachgefragt. Wenn in Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingeschritten wird, wie es bei einer Straßensperrung aufgrund von Filmarbeiten der Fall ist, besteht immer ein berechtigtes Interesse Medienschaffender wie die Hamburger Allgemeinen Rundschau. „Derzeit, bis Ende Mai, finden keine Drehaufnahmen im öffentlichen Raum statt“, antwortet uns Pressesprecherin Nicole Dorel. Ungewöhnlich. Denn wenn eine Filmproduktion Teile einer Straße (Gehweg, Fahrbahn) für den Indiviualverkehr sperrt, so bedarf es einer Zustimmung der Stadt Lübeck, wie hier nachzulesen ist. Warum also weiß die Stadt Lübeck nicht, wer zu welcher Zeit an welchem Ort einfach eine Straßensperre errichtet?

Von links: Ingo Naujoks, Sven Martinek und Karim Günes vor der

Musikhochschule in Lübeck.

„Morden im Norden“ ist eine Produktion der NDF Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Development Producerin ist Marion Klann. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR). Gedreht werden aktuell 12 neue Folgen der 13. Staffel. Nach unseren Informationen soll auch in diesem Jahr wieder ein 90minütiger „Morden im Norden“-Film gedreht werden.

Jede Menge Technik steht auf dem Bürgersteig.

Filmblocker in orangefarbenen Westen sperren

die Straße Große Petersgrube ab. Merkwürdig: Die

Stadt Lübeck weiß nichts von den Filmarbeiten.

Hat die Filmproduktion NDF Berlin vergessen, sich

eine Genehmigung einzuholen?

