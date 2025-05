(mr). Offiziell ist es noch nicht, aber offenbar steht eine einschneidende Änderung in den Hamburger S-Bahnen bevor! Der Radiosender NDR 90,3 hat erfahren, dass es künftig keine Müllbehälter in sämtlichen Zügen mehr geben wird. Damit versucht die Bahn für mehr Sauberkeit zu sorgen.

Bis Anfang kommenden Jahres sollen alle Müllbehälter aus den Waggons verschwinden. Zunächst die in den älteren Waggons der S-Bahn, danach folgen auch Behälter in der neuen Baureihe. Der Abfall muss künftig auf dem Bahnsteig entsorgt werden – dort stehen größere Mülleimer bereit.

Als Grund führt das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn gegenüber dem Stadtsender 90,3 an, dass es nicht um Sparmaßnahmen gehe, sondern einzig um den Müll selbst. Oft seien die kleinen Mülleimer überfüllt – dann neigen viele Fahrgäste dazu, ihren Müll einfach auf die Sitze oder den Boden zu schmeißen. Dieses Problem wolle man verhindern. Wie ein Sprecherin der S-Bahn Hamburg bestätigt, fahren bereits sieben Züge ohne Abfallbehälter auf den Schienen Hamburgs.

Für Fahrgäste wird das sicherlich zunächst eine Umstellung sein, keine Mülleimer mehr in den Waggons zu finden. Aber wie so oft im Leben: die vielen Reisenden werden sicherlich in ein paar Jahren vergessen haben, dass es überhaupt Mülleimer in den S-Bahnen gab.