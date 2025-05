(ha). Im Rahmen des diesjährigen Hafengeburtstags wurden gleich zwei hybride Polizeiboote der Flotte Hamburg feierlich an den Landungsbrücken getauft. Im Beisein zahlreicher geladener Gäste sowie Besucherinnen und Besucher des Hafengeburtstags tauften Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard und Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald feierlich die zwei Boote auf die Namen „Bürgermeister Brauer“ und „Bürgermeister Weichmann“.

Beide Funkstreifenboote sind bereits im Dezember des vergangenen Jahres an die Flotte Hamburg übergeben worden und stehen seit dem Frühjahr dieses Jahres der Wasserschutzpolizei zur Verfügung. Sie treten die Nachfolge ihrer über 30 Jahre alten Namensvorgänger an und markieren einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Schifffahrt im Hamburger Hafen.

Die beiden neuen Polizeiboote wurden in der estnischen Werft Baltic Workboats gebaut und sind mit einem umweltfreundlichen Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet. Die leistungsstarken Elektromotoren mit jeweils 500 kW ermöglichen eine rein elektrische Fahrzeit von mindestens zwei Stunden bei einer Geschwindigkeit von sieben Knoten.

Der Hamburger Hafen verfolgt aktiv das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden und setzt dabei verstärkt auf den Wandel hin zu mehr Klimaneutralität. Die Förderung nachhaltiger Technologien und Energieträger spielt eine zentrale Rolle in diesem Prozess Schifffahrt.

Karsten Schönewald, Geschäftsführer der Flotte Hamburg: „Mit der heutigen Doppeltaufe setzen wir ein starkes Zeichen für moderne, nachhaltige Schifffahrt im Hamburger Hafen. Seit 2017 bündelt die Flotte Hamburg ihre städtischen Wasserfahrzeuge und hat bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Der Einsatz hybrider Wasserfahrzeuge bei der Wasserschutzpolizei ist eine weitere Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen.“

Olaf Hagenloch, stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizei Hamburg: „Die neuen Boote sind nicht nur technische Meisterwerke, sie sind auch ein Symbol des Wandels. Mit dem Hybridantrieb leisten wir aktiven Umweltschutz – ohne Kompromisse bei unserer Einsatzkraft. So sieht zukunftsfähige und moderne Polizeiarbeit auf dem Wasser aus.“