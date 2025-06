(ha/ds). Spannende Einblicke, Mitmachaktionen und Informationen rund um Ausbildung und Berufsalltag und vieles mehr: am 6. Juli 2025 in der Zeit von 10 bis 14 Uhr präsentiert sich im öffentlichen Bereich am Terminal Tango die Flughafenfeuerwehr und lädt Groß und Klein ein.

in einer Mitteilung heißt es, dass sich an dem Tag alle Besucher über die spannenden Aufgaben der Flughafen-Feuerwehr sowie über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren können. Als besonderes Highlight erwarten die Gäste eine Fahrzeugschau und die Möglichkeit, den Sporttest für angehende Feuerwehrleute selbst auszuprobieren. Auszubildende stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Einblicke in den Berufsalltag zu geben.

„Kein Tag ist wie der andere – das macht die Arbeit bei uns in der Flughafen-Feuerwehr so besonders. Der Besuchertag ist eine tolle Gelegenheit für alle Feuerwehr-Interessierten, um in diese spannende Welt einzutauchen und vielleicht sogar den ersten Schritt in eine Karriere bei uns zu machen“, sagt Thomas Barke, Leiter der Flughafenfeuerwehr am Hamburg Airport.

Die Welt der Flughafen-Feuerwehr hautnah erleben

Veranstaltungsort ist das Terminal Tango im öffentlichen Bereich des Hamburg Airport – und befindet sich damit außerhalb des Sicherheitsbereichs bei der Feuerwehr. Der Eintritt ist frei und die Besucherinnen und Besucher können die faszinierende Welt der Feuerwehr hautnah erleben.

Das Programm im Überblick:

Fahrzeugschau: Ein Flugfeldlöschfahrzeug, der moderne Z8, ein Rettungswagen und eine Rettungstreppe stehen vor Ort

