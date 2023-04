(ha). Bewerbungen auf Standplätze bei Veranstaltungen sind ab sofort digital möglich. Die Stadt Hamburg stellt einen Online-Dienst bereit, der den Bewerbungsprozess für beide Seiten digitalisiert. Schaustellerinnen und Schausteller können sich seit dem 1. April 2023 über die Betaversion des Online-Dienstes für die Veranstaltungen Hamburger DOM und Hafengeburtstag für das Jahr 2024 bewerben. Diese Möglichkeit nutzten bereits über 150 Bewerberinnen und Bewerber in den ersten beiden Tagen.

Christian Pfromm, Chief Digital Officer der Freien und Hansestadt Hamburg sagt: „Mit dem neuen Online-Dienst für Wochen- und Spezialmärkte bieten wir eine umfassend digitalisierte Verwaltungsleistung an. Antragstellerinnen und Antragsteller haben den Vorteil, direkt im Dienst die Vollständigkeit zu prüfen und erhalten sofort eine Versandbestätigung. Die Bewerbungen für den Hamburger DOM und Hafengeburtstag müssen nun erstmals in der Verwaltung nicht mehr manuell eingegeben werden – sie können unmittelbar digital weiterverarbeitet werden. So kann wertvolle Arbeitszeit noch intensiver für die Veranstaltungsplanung und -umsetzung genutzt werden.“

Die Vollversion des Dienstes startet im Sommer 2023 und kann dann durch alle interessierten Länder und Kommunen mitgenutzt werden. Das Besondere dabei ist: Ab diesem Zeitpunkt können Veranstalterinnen und Veranstalter – zunächst in erster Linie Behörden – ihre Bewerbungsformulare selbst individuell online zusammenstellen. Dies wird durch einen integrierten Formularbaukasten ermöglicht. Nach Fertigstellung wird die Bewerbungsstrecke im Online-Dienst veröffentlicht und ist für Bewerberinnen und Bewerber sichtbar.

Schon jetzt können Angaben für die Bewerbung im Dienst gespeichert und beim nächsten Mal wiederverwendet werden. Es wird direkt geprüft, ob die Angaben valide und vollständig sind. Bei Bedarf können Daten unmittelbar ergänzt oder angepasst werden. Am Ende erhalten die Bewerberinnen und Bewerber eine Versandbestätigung. Das Nachfragen, ob eine Bewerbung bei der veranstaltenden Behörde oder Organisation eingegangen ist, entfällt damit. Um noch näher an den Bedarfen der Ausstellerinnen und Aussteller zu entwickeln, wird sich das Entwicklungsteam zwei Tage auf den DOM begeben, um Schaustellerinnen und Schausteller bei ihrer Bewerbung zu unterstützen, Fragen zu beantworten und direktes Anwender-Feedback einzuholen.

Der Online-Dienst „Bewerbung für einen Standplatz bei Veranstaltungen“ wurde auf Basis des Onlinezugangsgesetzes (OZG) von der Freien und Hansestadt Hamburg entwickelt. Zusammen mit den Diensten „Marktfestsetzung beantragen“ und „Veranstaltungen mit Tieren anzeigen“ bildet er das Hamburger Umsetzungsprojekt „Wochen- und Spezialmärkte“. Der Dienst wird nach dem „Einer-für-Alle“-Prinzip (EfA) bundesweit bereitgestellt, um Doppelarbeit und Insellösungen zu vermeiden. Im Gegenzug profitiert Hamburg von den Entwicklungen der föderalen Partner.

Den Online-Dienst „Bewerbung für einen Standplatz bei Veranstaltungen“ finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Umsetzungsprojekt „Wochen- und Spezialmärkte“ finden Sie hier.