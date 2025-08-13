(mr). “Das ist eine tolle Idee und vor allem nützlich”, sagt Franziska Schmidt, die mit ihrem 5-jährigen Sohn am Spielhaus Traunspark unterwegs ist. Die Rede ist von einem neuen Spender, der in den kommenden sommerlichen Tagen Sonnencreme spendet. Spendiert hat insgesamt drei dieser in auffälligen gelb gehaltenen Spender das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Damit setzt es ein deutliches Zeichen für Prävention und Gesundheitsschutz. “Die neue Maßnahme soll Bürgerinnen und Bürgern einen leicht zugänglichen Zugang zu Sonnencreme ermöglichen, aktiv vor UV-Strahlung schützen und das Bewusstsein für konsequenten Sonnenschutz stärken”, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes mitteilt.. UV-Strahlen können kurzfristig zu Sonnenbrand oder Bindehautentzündung führen. Langfristig drohen ernsthafte Folgen wie Hautkrebs, vorzeitige Hautalterung oder Grauer Star. In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs in den vergangenen 20 Jahren von rund 2.600 auf etwa 4.100 gestiegen, dies ist ein Anstieg um 55 Prozent. Wiederholte oder starke UV-Belastung gilt als größter Risikofaktor und jeder Sonnenbrand stellt unabhängig vom Alter eine Gefahr dar. Das Gesundheitsamt des Bezirksamtes Hamburg-Mitte empfiehlt, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, schützende Kleidung und eine Kopfbedeckung zu tragen sowie eine Sonnenbrille zu nutzen. Zusätzlich sollten unbedeckte Hautstellen mindestens 30 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien mit Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt und insbesondere nach dem Baden regelmäßig nachgecremt werden.

Neben dem Standort in Rothenburgsort stehen die neuen Spender auf den Sportanlagen Öjendorfer Weg in Billstedt und Slomanstraße auf der Veddel. An den Kästen finden sich auch Hinweise zum aktuellen UV-Index und zu weiteren Schutzmaßnahmen. Wie das Bezirksamt hervorhebt, böte die in den Spendern enthaltene Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 einen besonders hohen Schutz.