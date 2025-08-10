(ha/mr). In einer schmalen Straße am Stadtrand von Hamburg – im Stadtteil Volksdorf – kommt ein SUV mit schnellem Tempo entlang gefahren. Eine Frau steigt aus und läuft schnellen Schrittes zu einem Haus, vor dessen Eingang gerade ihr Sohn von Polizeibeamten abgeführt wird. Ein Funkstreifenwagen parkt vor dem Grundstück. Der junge Mann wird in den Dienstwagen gebracht und zur Wache gefahren. Kurios: bei der Frau, die aus dem SUV gestiegen ist, handelt es sich um Jana Winter – und sie ist selbst Polizistin!

Es handelt sich um eine TV-Szene für einen weiteren Film der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ mit dem Arbeitstitel „Geister der Vergangenheit“, der in diesen Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein gedreht wird. Vor einigen Tagen machte das Filmteam in Flensburg Halt, um mehrere Szenen zu realisieren. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau berichtete. Auch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel stand auf dem Drehplan. Nun ist das Filmteam wieder in Hamburg aktiv. Die gedrehte Szene mit der Festnahme entstand an der Straße Wensenbalken im Bezirk Wandsbek.

Von links: Regisseur Andreas Senn, Natalia

Wörner, Lisa Werlinder und Jacob-Lee Seeliger am

Filmset von „Unter anderen Umständen“ an der

Straße Wensenbalken. Die beiden Polizisten

rechts sind Kleindarsteller. Fotos: FoTe Press

Worum geht es in dem neuen Film? Eine ermordete junge Frau, ein Déjà-Vu am Tatort – und der eigene Sohn, der plötzlich im Fokus der Ermittlungen steht: Der Thriller erzählt einen emotional hoch aufgeladenen Kriminalfall, der Jana Winter (Natalia Wörner) an ihre persönlichen und beruflichen Grenzen bringt. Am Ende glaubt keiner mehr an Leos (Jacob-Lee Seeliger) Unschuld, und selbst Alwa (Lisa Werlinder) und Hamm (Ralph Herforth) können Jana nicht mehr in die Augen schauen. „Als sich das Puzzle schließlich zusammensetzt, gerät Jana selbst in tödliche Gefahr“, teilt Susanne Priebe, Sprecherin des ZDF mit.

Natalia Wörner als Polizistin Jana Winter (links)

und Schauspielerin Wiebke Pulz.

In weiteren Rollen spielen Sophia Schubert, Stephan Schad, Karolina Lodyga, Shenja Lacher, Wiebke Puls, Franca Ader, Dennis Scheuermann, Enzo Brumm und andere. Andreas Senn übernimmt erstmals für diese Reihe die Regie, Zora Holt schrieb erneut das Drehbuch. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, Hamburg. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. „Unter anderen Umständen“ wurde bisher mit 24 Episoden ausgestrahlt. Seit 2006 ist die TV-Reihe im Rahmen des „Fernsehfilm der Woche“ zu sehen.

Natalia Wörner wird von einer TV-Kamera gefilmt.

Natalia Wörner verläßt mit einer Komparsin ein

Gebäude der Universität Flensburg. Um diese

Aufnahmen zu machen, wurde die Straße vor dem

Gebäude für mehrere Minuten für Fußgänger,

Radfahrer und Autofahrer gesperrt.

Vor einem Gebäuder der Universität Flensburg befragt Schauspielerin Natalia Wörner in der Rolle der Jana Winter Passanten, die auf dem Bürgersteig stehen oder umher laufen.

Schauspielerin Lisa Werlinder als Polizistin Alwa.