Bibber-Kälte in Hamburg: bekommen wir ein Alster-Eisvergnügen?

(mr). Ein Spaziergang im Freien und wir sehen Schnee und Eis. Sämtliche Straßen sind zugeschneit, Autos unter einer dicken Schneeschicht begraben. Viele Bäume lassen ihre Äste hängen – wegen des vielen Schnee. Züge fallen zum Teil aus oder es kommt im Bahnverkehr zu massiven Verspätungen, einige Busse (besonders im Umland von Hamburg) fahren gar nicht erst. Während viele Kinder und Jugendliche diesen Winter mit viel Schnee genießen und an verschiedenen Bergen rodeln und Schneemänner und -frauen bauen, ärnern sich Verkehrsteilnehmer über die winterlichen Verhältnise. Viele Bürgersteige und Radwege sind gar nicht geräumt, Nebenstraßen ebenfalls nicht.

Es gibt in diesen Tagen aber auch Menschen, die sich sehr über die Eiseskälte freuen und einem Alster-Eisvergnügen hinfiebern. Das letzte behördlich genehmigte offizielle Alstereisvergnügen fand übrigens im Winter 2012 statt – also vor 14 Jahren!

Wintereinbruch in Hamburg. Mehrere Zentimeter Schnee bedecken Hamburgs Straßen und Gehwege. Foto: FoTe-Press

Zahlreiche Buden, in denen Glühwein, Punsch, Waffeln und unter anderem Würstchen verkauft wurden, standen damals am Rande der Außenalster. Bei vorherigen Alstereisvergnügen (nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau in den Jahren 1986, 1987, 1991, 1996 und 1997) wurden etwa 250 Buden mitten auf der Eisfläche der Außenalster genehmigt. Aber es waren damals andere Voraussetzungen: Das Eis musste durchgehend eine Dicke von 15 Zentimeter aufweisen, damit es losgehen konnte. Heute sind es 20 Zentimeter Dicke. Dabei handelt es sich im Kerneis – also ohne Schnee- und Lufteinschlüsse. Bevor sich das allerdings gebildet hat, dauert es schon einige Taged, wenn nicht sogar zwei, drei Wochen und Hamburg braucht tagelangen Dauerfrost.

In dieser Kalenderwoche (KW 2) sollen wir zwar dauerhaft Temperaturen von unter null Grad bekommen, aber zum Ende der Woche sollen die Temperaturen auf etwa ein oder zwei Grad ansteigen. Auch zu Beginn der kommenden Woche sollen es leichte Plusgrade geben. Auch wenn es danasch wieder Dauerfrost geben sollte, reicht die Kälte wohl nicht aus, um die Alster komplett zufrieren zu lassen. Aber warten wir ab, der Winter ist noch lang…