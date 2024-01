(mr). Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer kann mit einigen Urlaubstagen rund um die gesetzlichen Feiertage mehrere freie Tage am Stück herausholen. Verschenken wir keine Freizeit mehr und holen das beste aus unserer kostbaren freien Zeit heraus. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau verrät, wie es im Jahr 2024 geht.

Das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr

Vorweg verraten: das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr. Das heißt, dass der Februar 29 anstatt 28 Tage hat. Die meisten Wochentage, auf die die Feiertage 2023 fielen, verschieben sich 2024 deshalb nicht um einen, sondern um zwei Tage. Beispielweise fiel im vergangenen Jahr 2023 der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Montag. In diesem Jahr fällt der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Mittwoch. Wie in den vergangegen Jahr ist eine Vorplanung auch 2024 alles, um mit der Kombination aus Urlaubs- und Feiertagen möglichst viel freie Zeit am Stück herauszuholen. Unter Berufstätigen sind besonders die Brückentage beliebt, um in einen Kurzurlaub zu starten.

Im Jahr 2024 gibt es vier Feiertage, die auf einen Donnerstag fallen, sodass ein verlängertes Wochenende von vier Tagen lockt. Es sind Christi Himmelfahrt (9. Mai 2024) und Fronleichnam (30. Mai 2024), die auf einen Donnerstag fallen.

Zudem fallen in diesem Jahr der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2024) und der zweite Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2024) auf einen Donnerstag. All diese Feiertage bilden zusammen das klassische Viertagewochenende, wenn Sie am Brückentag (dem jeweiligen Freitag) einen Tag Urlaub einreichen.

Auch Osterfeiertage bieten sich an

Aber es kann auch versucht werden, die Wochen um fixe Feiertage herum – wie zum Beispiel Karfreitag und Ostermontag – Urlaub zu nehmen. Arbeitende bekommen somit mit acht Urlaubstagen 16 Tage frei, wenn sie sich die vier Werktage vor Karfreitag sowie die vier Werktage nach Ostermontag freinehmen.

Wer nur vier Urlaubstage nimmt (vom 25. bis zum 28. März oder vom 2. bis zum 5. April) schlägt durch die gesetzlichen Osterfeiertage mit vier Urlaubstagen immerhin zehn beziehungsweise neun freie Tage heraus. Beide Zeiträume sind auch kombinierbar, sodass aus acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage werden können.

Mit dem Tag der Arbeit (1. Mai 2024), der auf einen Mittwoch fällt, machen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit zwei eingereichten Urlaubstagen für den Montag und Dienstag oder Donnerstag und Freitag insgesamt ein verlängertes Wochenende mit fünf freien Tagen am Stück.

Wie der Tag der Deutschen Einheit fällt der Reformationstag am 31. Oktober 2024 auf einen Donnerstag, sodass sich auch hier der Freitag wieder sich als klassischer Brückentag anbietet. Mit vier Urlaubstagen vom 28. bis 30. Oktober sowie am 1. November sind aber auch neun freie Tage möglich. Wer das Glück hat, Heiligabend und Silvester nicht arbeiten zu müssen (denn beide Tage sind keine gesetzlichen Feiertage), kann mit bis zu sieben Urlaubstagen insgesamt 16 Tage am Stück frei nehmen.