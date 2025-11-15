(mr). Ein Großaufgebot an Kräften der Bundes- und Landespolizei, sowie DB Sicherheit und Hochbahnwache führt aktuell eine Großkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof durch. Bereits in der Nacht zu heute wurde eine verstärkte Kontrolle gegen die Kriminalität durchgeführt, bei der etwa 120 Beamte das geltende Waffenverbot kontrollierten. Im Mittelpunkt standen dabei verbotene Gegenstände und Waffen – vor allem Messer.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurden die Beamten auch fündig: es wurden mehrere Messer udn Teleskopschlagstöche sichergestellt. Morgen wird die Bundespolizei, die federführend diese Kontrollen realisiert, Angaben zu den gefundenen und sichergestellten Gegenständen machen.

Im Hamburger Nahverkehr (alle U-Bahnen, S-Bahnen, Busse) gilt das Waffenverbot seit Dezember vergangenen Jahres. Bereits seit Oktober 2023 dürfen in einem ausgewiesenen Bereich rund um den Hamburger Hauptbahnhof keine Waffen mehr mitgeführt werden. Seitdem machte die Bundespolizei mit weiteren Behörden Kontrollen und stellte nach Angaben der Innenbehörde allein dort zirka 1.200 Waffen sicher – darunter etwa 900 Messer.

Übrigens macht die Bundespolizei parallel am heutigen Abend auch Kontrollen an weiteren größeren Bahnhöfen, darunter Berlin, Bremen und Hannover.