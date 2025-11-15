(ha). Mit dem Herbstbeginn verändern sich nicht nur die Farben der Stadt – auch die Herausforderungen für die Stadtreinigung Hamburg (SRH) nehmen zu. Kürzere Tage, sinkende Temperaturen und erste Herbststürme verwandeln viele Hamburger Straßen und Wege in ein farbenfrohes Blättermeer. Dieses kann nicht nur für kindliche Freude sorgen, sondern auch zur Gefahr werden: Nasses Laub erhöht die Rutschgefahr und kann die Entwässerung behindern. Damit Hamburg sicher und sauber bleibt, sind derzeit 589 Mitarbeitende der SRH im Einsatz. Sie entfernen das Laub mithilfe von Kehrmaschinen, Besen und elektrischen Laubbläsern – effizient und umweltfreundlich. Insgesamt fallen in der Hansestadt rund 20.000 Tonnen Laub an. Diese Menge entspricht zirka 400.000 Mülltonnen à 120 Liter. Aneinandergereiht würden diese Tonnen von Hamburg bis nach Osnabrück reichen. Pünktlich zu Beginn der Hochsaison beging die SRH ihre Laubschlacht Ende Oktober an der Friedensallee in Altona.

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) entfernt Herbstlaub auf insgesamt 3.334 Kilometern Gehwegen sowie auf 7.842 Kilometern Fahrbahnen im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich wird ein zirka 276 Kilometer langes Netz aus Radwegen unabhängig von den übrigen Einsatzorten zweimal wöchentlich vom Laub befreit, um das Radfahren auch in der kühleren Jahreszeit attraktiv und sicher zu halten.

Für Grundstückseigentümer:innen, die keine gebührenpflichtige Gehwegreinigung in Anspruch nehmen und daher selbst für die Reinigung des Geh- und Radwegs vor dem eigenen Grundstück verantwortlich sind, bietet die SRH praktische Entsorgungsmöglichkeiten an.

So kann das Laub entsorgt werden:

Gebührenfrei ist für alle Hamburger Privathaushalte die Laubentsorgung auf den zwölf Hamburger Recyclinghöfen.

Besonders bequem ist die Entsorgung über den Laubsack. In jedem Stadtteil gibt es bis Mitte Dezember feste Abholtermine im 14-täglichen Rhythmus, die sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheiden. Die Termine stehen auf der Internetseite der SRH unter der Adresse stadtreinigung.hamburg (100 Liter, 1,00 Euro/Stück auf allen Recyclinghöfen, bei der mobilen Problemstoffsammlung und in vielen Filialen von Budnikowsky).

Besonders günstig und praktisch ist die grüne Biotonne, die es schon ab 2,02 Euro pro Monat gibt (80 Liter Volumen, 14-tägliche Leerung).

Besonders komfortabel für große Grundstücke ist die neue saisonale Laubtonne der SRH. Diese wird von September bis Weihnachten 14-täglich geleert, fasst ein Volumen von 770l und kostet 154,48 € pro Saison. Ein optionaler Einlagerungsservice kann für 73,65 € hinzugebucht werden.

Besonders naturnah und kostenlos ist das Kompostieren von Laub im eigenen Garten. Der Kompost schließt den biologischen Nährstoffkreislauf und verbessert die Bodenqualität nachhaltig. Laubhaufen im Garten sind außerdem wichtige Winterquartiere für Igel (http://www.igelkomitee-hamburg.de).

Die SRH-Mitarbeitenden setzen neben Besen und Rechen ein:

Etwa 300 Elektro-Blasgeräte (Blasgeräte mit Kraftstoffmotor wurden gänzlich abgeschafft)

142 Klein-Lkw (Einzelkabiner) mit Platz für bis zu drei Personen

70 Klein-Lkw (Doppelkabiner) mit Platz für bis zu sechs Personen

22 mobile Behälter mit großen Sauggeräten (Trilos)

128 große und kleine Kehrmaschinen, davon 24 (teilw.) elektrisch.

Was geschieht mit dem Laub?

Das gesammelte Laub geht an Verwertungsbetriebe, wo daraus zertifizierter Qualitätskompost entsteht.

Das geht gar nicht!

Die SRH bittet alle Bürger:innen, ihr Laub keinesfalls auf die Straße zu kehren. Wer Laub am Fahrbahnrand oder in Rinnsteinen ablagert, handelt ordnungswidrig und verursacht verstopfte Abläufe und somit Überschwemmungen und voll gelaufene Keller. Derartige Ablagerungen können mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 30 Euro und einem Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden. Die Mitarbeitenden der SRH haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun und können sich nicht um illegal platzierte Laubhaufen kümmern.

Blaue, schwarze oder gelbe mit Laub gefüllte Säcke nimmt die SRH nicht mit, weil für diese Säcke keine Entsorgungsgebühren entrichtet wurden. Die Ablagerung dieser Säcke am Straßenrand ist ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro und einem Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden.

