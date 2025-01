(mr). Mehrere gelbe Briefkästen sind aktuell nicht nutzbar. Der Schlitz, durch denen die Briefsendungen normalerweise geworfen werden, sind verschlossen. Ein Schild mit den Worten „Vorübergehend gesperrt“ klebt auf der Vorderseite der Postkästen. Im Schanzenviertel und unter anderem an der Ecke Holstenstraße / Max-Brauer-Allee in Altona sind mehrere Briefkästen verplombt. Personen können dort zurzeit also keine Post einschmeißen.

Warum wurden einige Postkästen verschlossen und sind nicht zu nutzen? Ein Sprecher der DHL Group (die Deutsche Post gehört dazu) erklärt, dass aus Sicherheitsgründen mehrere Briefkästen über Silvester bis einschließlich 1. Januar 2025 gesperrt seien. In Hamburg sind dem Sprecher nach etwa 30 weitere Briefkästen davon betroffen. Immer wieder komme es an Silvester dazu, dass Briefkästen mit Böllern gesprengt werden. Um diesem Vadalismus vorzubeugen, werden einige Briefkästen gesperrt. Denn Böller seien nicht nur gefährlich, sondern richten auch großen Schaden an. In den Postkästen befindliche Briefe und Umschläge könnten beschädigt werden und unter Umständen Feuer fangen.

Wer in diesen Tagen dennoch seine Post verschicken möchte, kann dies in einer Postfiliale oder in einem der übrigen Briefkästen tun.

Auch private Unternehmen treffen bereits Vorkehrungen für heute Abend. Die Ikea-Filiale in Altona beispielsweise hat für heute Abend mehrere Sicherheitsleute beauftragt, während des Jahreswechsels nach dem Rechten zu schauen. An verschiedenen Orten in der Stadt werden erste Sicherheitsvorkehrungen getroffen. An den Landungsbrücken am Hamburger Hafen wurden zahlreiche Schutzgitter abgestellt, die vor Mitternacht zum Einsatz kommen sollen. Am Jungfernstieg sind entsprechende mobile Zäune (Hamburger Gitter) der Polizei aufgestellt worden. An beiden Plätzen hatte es in der Vergangenheit immer wieder Angriffe auf Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern gegeben.

Am Eingang eines schwedischen Möbelunternehmens in Altona

stehen mehrere Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bereit. Foto: FoTe Press