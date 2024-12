(mr). Heute genau vor 5 Jahren starb der beliebte Hamburger Schauspieler Jan Fedder im Alter von 64 Jahren. Er wurde am Abend des 30.12.2019 leblos in seiner Wohnung gefunden. Anläßlich seines heutigen Todestag stehen frische Blumen an seinem sehr gepflegten Grab auf dem Friedhof Ohlsdorf in Nähe der Kapelle 2.

Hamburg verlor im Dezember 2019 einen seiner größten Schauspieler. Jan Fedder war jahrelang in der TV-Serie „Großstadtrevier“ in der Rolle des Dirk Matthies zu sehen. Außerdem spielte er mit Peter Heinrich Brix in der Serie „Neues aus Büttenwarder“ die Hauprolle. Seine erste größere Rolle hatte Fedder 1981 in dem Film „Das Boot“. 1987 wirkte er in der Serie „Der Landarzt“ mit.

Fedder spielte auch in Verfilmungen nach Stoffen von Siegfried Lenz – unter anderem „Der Mann im Strom“. Im Kino war er 2009 in Fatih Akins Komödie Soul Kitchen zu sehen.

Die Grabstätte von Schauspieler Jan Fedder auf dem Friedhof Ohlsdorf. Foto: FoTe Press

Der 64-jährige Hamburger war seit einigen Jahren schwer krank. 2012 wurde bei ihm eine Vorstufe eines Mundhöhlenkarzinoms festgestellt. Ihm musste ein Drittel der Zunge entfernt werden. Zusätzlich litt Fedder in den darauffolgenden Jahren unter mehreren Knochenbrüchen und Entzündungen im Körper. Zuletzt konnte er kaum gehen, musste im Rollstuhl zum Set gefahren werden. Bei Dreharbeiten konnte er kaum über längere Zeit stehen. Bei einem Fototermin anlässlich der neuen Kulisse des 14. Kommissariats musste sich der Schauspieler auf einer Motorhaube eines Polizeifahrzeugs abstützen. Dennoch gab der Charakter-Schauspieler nicht auf und spielte in den vergangenen Jahren immer wieder in Serien und Filmen mit. Unter anderem in mehreren Folgen von „Der Hafenpastor“ und „Zwei für alle Fälle“.

Die Hauptdarsteller der Polizeiserie „Großstadtrevier“: Wanda Perdelwitz, Maria Ketikidou, Patrick Abozen, Jan Fedder, Saskia Fischer, Peter Fieseler, Sven Fricke und Marc Zwinz vor ihrem neuen „Kommissariat 14“. Foto: FoTe-Press

„Der NDR hat Jan Fedder viel zu verdanken, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke. Mein Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau“, sagt Lutz Marmor, damaliger Intendant des NDR.

Am Abend (30. Dezember 2019) wurden vor dem Wohnhaus des Schauspielers Kerzen aufgestellt. Ermittler der Polizei waren bis etwa 21.30 Uhr in seiner Wohnung. Eine Nachbarin gegenüber der Hamburger Allgemeinen Rundschau: „Es ist so traurig. Noch vor ein paar Wochen habe ich mit Jan Fedder gesprochen.“