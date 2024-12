(mr). Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: Ein verletzter Mann ist am Freitagabend gegen 17.50 Uhr an der gemeinsamen Sicherheitswache von Landes- und Bundespolizei am Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof aufgetaucht. Er hatte eine stark blutende Stichwunde und stammt mutmaßlich aus dem Drogenmilieu. Auf dem Vorplatz der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ soll es zu einem Streit gekommen sein, in dessen Folge ein Mann ein Messer gezückt haben soll. Der Verletzte schleppte sich mit seinen Verletzungen zur Sicherheitswache.

Sofort leisteten die Beamten Erste Hilfe und alamierten den Rettungsdienst. Ein Notarzt und ein Rettungstransportwagen der Feuerwehr rückten an. Nachdem der Verletzte versorgt war, kam er in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestehe keine Lebensgefahr. Sofort leiteten die Ermittler eine Fahndung ein. Nach Zeugenangaben soll der mutmaßliche Messerstecher in eine S-Bahn gestiegen sein. Deshalb wurden mehrere S-Bahnen gestoppt. Nach Polizeiangaben ging man kurzzeitig davon aus, dass der Täter mit der S-Bahn in Richtung Neugraben geflüchtet sein könnte. Die Bahnverbindung wurde daher zeitweise stillgelegt. Der Täter ist aber nach wie vor auf freiem Fuß. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei melden.