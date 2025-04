(mr/ha). Nachdem die TV-Produktion der beliebten ARD-Serie „Die Kanzlei“ vor Ostern fast die ganze Woche nur Innenaufnahmen am „Motiv Anwaltskanzlei“ im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld produzierte, ging es fürs Filmteam in dieser Woche wieder raus. Heute Vormittag machte die TV-Crew am Fischmarkt Halt, um mehrere Szenen für eine neue Folge zu drehen. Mit dabei waren unter anderem Hauptdarsteller Herbert Knaup (spielt Rechtsanwalt Markus Gellert) und Marie Anne Fliegel (spielt Marion von Brede, die Mutter von Hauptdarstellerin Sabine Postel alias Isabel von Brede).

Herbert Knaup als Rechtsanwalt Markus Geller

und Stephan Luca unterhalten sich an einem

Imbissstand. Fotos: FoTe Press

Ebenfalls am Set gesehen wurde TV-Star Stephan Luca. Der aus Serien wie „Soko Wismar“, „Soko Stuttgart“, „Das Traumschiff“, „Morden im Norden“ oder „In aller Freundschaft“ bekannte Schauspieler wird offenbar öfter in der Serie „Die Kanzlei“ zu sehen sein. Nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau ist sein Status Dauernebenrolle, das heißt, dass er in mehreren Episoden zu sehen sein wird. Anders als bei einem Gastdarsteller, der tatsächlich nur in einer Folge zu sehen ist.

Gedreht wurde heute an einem Imbisswagen. Die beiden Darsteller Knaup und Luca stehen an einem Tisch. Stephan Luca genießt eine Portion Pommes, während er von herbert Knaup unterhalten wird. Danach kommt es zu einer Szene, in der Stephan Luca auf dem Beifahrersitz eines Streifenwagens sitzt. Der Peterwagen (so wird ein Polizeistreifenwagen in Hamburg auch bezeichnet) kommt an der Polizeiwache am Fischmarkt angefahren. Stephan Luca steigt aus und wird von Herbert Knaup in Empfang genommen. Beide gehen gemeinsam ins Polizeigebäude.

Nachmittags werden noch Aufnahmen in dem fiktiven Polizeigebäude gedreht. Denn: das Gebäude wird nur für die Filmarbeiten zur Polizeistation, in dem mehrere Schilder mit der Aufschrift „Polizei“ filmgerecht angebracht werden.

TV-Kamera und Filmklappe von „Die Kanzlei“.

Gut möglich also, dass Stephan Luca als neuer Polizeibeamter in „Die Kanzlei“ zu sehen sein wird. Seit Mitte Februar haben in Hamburg die Dreharbeiten zur siebten Staffel begonnen, die voraussichtlich im Herbst 2026 gesendet wird. In den 13 neuen Folgen kämpfen die Anwältin Isa von Brede (gespielt von Sabine Postel) und ihr Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder mit Herzblut für ihre Mandanten, die sich Mietnomaden, Messis, Mörder:innen und sogar einer „Hexe“ erwehren müssen. Der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, ist für die Anwält:innen nicht ohne Risiko: Isa wird von einer Stalkerin als Geisel genommen, während Gellert eine Strafanzeige wegen Parteiverrat droht. Zu seinem privaten Kummer hat der neue Hauptkommissar (Stephan Luca) seinen Heiratsantrag an Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gecrasht. Der ist mit Gellerts Freundin noch verheiratet und will seine Frau zurück. Alle Drehbücher stammen aus der Feder von Thorsten Näter, Regie führen Dirk Pientka, Susanne Boeing und Torsten Wacker.

Marie Anne Fliegel in der

Rolle als Marion von

Brede. Warum versteckt

sie sich hier und schaut

um die Ecke?

Herbert Knaup wird von einem Kameramann verfolgt.