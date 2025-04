(ha). Am Samstagabend (19. April, gegen 21.25 Uhr) hat ein unbekannter Mann einen 19-Jährigen in einem Bus im Stadtteil Horn mutmaßlich ausländerfeindlich motiviert angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen telefonierte der 19-Jährige im Bus des Schienenersatzverkehrs der U2 mit seinem Mobiltelefon, als er unvermittelt von dem unbekannten Fahrgast mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, da dieser sich offenbar durch das Telefongespräch in fremder Sprache gestört fühlte.

Nachdem beide Beteiligten den Bus an der Haltestelle am U-Bahnhof „Horner Rennbahn“ verlassen hatten, entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte 19-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

etwa 185 Zentimeter groß

gebräunte Haut

kurze Haare, am Hinterkopf grau meliert

sprach akzentfreies Deutsch

Brillenträger

bekleidet mit einer braunen Lederjacke

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 7). Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Neustadt

(ha). Gestern Abend (21. April, gegen 20.30 Uhr) haben fünf bisher Unbekannte am Jungfernstieg eine Frau queerfeindlich motiviert beleidigt und angegriffen. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des für Hasskriminalität zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 73) wurde die 20-jährige Frau am Alsteranleger von einer Gruppe junger Männer in mutmaßlich transphober Absicht beleidigt und im weiteren Verlauf mit Getränkedosen beworfen. Die Frau wurde hierbei nicht getroffen und die Täter flüchteten anschließend in Richtung Ballindamm.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen. Alle fünf Gesuchten wurden als männlich, etwa 19 bis 20 Jahre alt, mit

„nordafrikanischem“ Erscheinungsbild beschrieben. Einer der Täter soll ein weißes T-Shirt mit roten Applikationen (Vierecke) getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.