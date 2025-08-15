(mr). Friedhof Nienstedten? Friedhof Ohlsdorf? Oder doch ein Friedhof in Altona? Viele Fans haben gerätselt, auf welchem Friedhof Schauspielerin Hannelore Hoger beigesetzt wurde. Nun gibt es Gewissheit, denn Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat sie gefunden: die Grabstätte der beliebten „Bella Block“-Darstellerin.

Nachdem im Februar 2025 mehr als 100 geladene Gäste in der Christianskirche in Altona Abschied von Hamburgs großer Dirn nahmen, darunter prominente Kollegen wie Jürgen Prochnow, Nicole Heesters, Leslie Malton, Christian Redl und Wanja Mues, wurde spekuliert, auf welchem Friedhof die Urne beigesetzt würde. Die Familie wollte zunächst nicht, dass Fans in Scharen zur Grabstätte pilgern. Zu recht! Nun aber, mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Tod, ist es kein Geheimnis mehr. Das Grab von Hannelore Hoger liegt auf dem Friedhof Bernadottestraße in Hamburg-Ottensen. Es liegt nur wenige Hundert Meter von ihrer ehemaligen Wohnung entfernt, in der sie zuletzt jahrelang gewohnt hatte.

Auf dem Grabstein, der sehr versteckt direkt an einer Hecke zu sehen ist, steht: „Hannelore Hoger“ mit ihrem Geburtsdatum 20.8.1939 und dem Sterbedatum 21.12.1924. Darunter steht weiter: „in memorian Johanne Hoger und Leo Hoger.“ Leo Hoger war ihr Vater und am Hamburger Ohnsorg-Theater angestellt. Ja, Sie haben richtig gelesen: es steht als Vorname der Mutter Johanne Hoger auf dem Grabstein. Johanne ist eine Abwandlung des Vornamens Johanna, die weibliche Form des Namens Johannes.

Neben dem Grabstein befindet sich eine Schleife mit der Aufschrift „Nina“ – offenbar von ihrer berühmten Tochter Nina Hoger.