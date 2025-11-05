(ha). Am kommenden Freitag geht er wieder los: der DOM. Der Winterdom bietet besinnliche und actiongeladene Erlebnisse für die ganze Familie: Mit der Geisterbahn „Diablos Residenz“, der XXL-Schaukel „Tiki Taki“ und dem 50 Meter hohen Loopingkarussell „Anubis“ feiert der Winterdom ein Neuheiten-Trio. Außerdem finden wieder die Gruselparade, der Lichter- und Laternelauf sowie die zweitägige Nikolausaktion statt.

Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation Dr. Melanie Leonhard: „Wenn die Tage kürzer werden und die Lichter strahlen, lädt der Hamburger Winterdom 2025 wieder zum Staunen, Schlemmen und Mitmachen ein. Der Winterdom verbindet Tradition und Moderne, Emotion und Erlebnis – und macht Hamburg in der kalten Jahreszeit zu einem Ort voller Gemeinschaft und Lebensfreude, an dem man mitten in Hamburg besondere Momente erleben kann.“



Sascha Belli, 1. Vorsitzender des Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e.V.: „„Der Winterdom – ein Erlebnis, auf das sich Schausteller wie Besucher gleichermaßen freuen. Er verbindet Tradition mit moderner Erlebniswelt auf einzigartige Weise. Während vertraute Fahrgeschäfte und kulinarische Klassiker Erinnerungen wecken, setzen neue Attraktionen und innovative Lichtkonzepte frische Akzente. Diese Mischung zeigt, wie lebendig und zukunftsorientiert unser DOM ist.“

Weltpremiere „Diablos Residenz“

Mit Diablos Residenz erfüllt sich die Schaustellerfamilie Hoefnagels einen großen Traum: den Bau einer Geisterbahn. Die Familie, bisher bekannt für Großfahrgeschäfte, wollte diesmal etwas schaffen, „das keiner hat“. Joseph Hoefnagels jr. zeichnete die Bahn selbst, alle Figuren und Effekte wurden individuell gestaltet – so entstand nach drei Jahren Bauzeit ein echtes Unikat. Drei Etagen und eine 33 Meter lange Front machen Diablos Residenz zu einer der längsten mobilen Geisterbahnen Europas.

Rund zwei Millionen Euro, unzählige Ideen und viel Herzblut stecken in dem Projekt. Schon von außen beeindrucken die aufwendige 3D-Fassade und meterhohe Animatronics – darunter Diablo, der Herr des Schreckens. „Für mich war es ein Kindheitstraum, eine Geisterbahn zu besitzen. Jetzt ist er Wirklichkeit geworden“, so Hoefnagels. Nach dem „Hotel-Check-in“ geht es in Dreiergondeln durch schreckliche Flure und Horror-Zimmer mit 35 einzigartigen Effekten. Tagsüber fährt die Bahn familienfreundlich, abends sorgen Live-Erschrecker für noch mehr Nervenkitzel.

Auf dem Hamburger DOM locken zahlreiche Schausteller Tausende Besucher an – auch Losbuden sind immer wieder ein Anziehungspunkt. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Foto: FoTe Press

Weltpremiere „Tiki Taki XXL“

Der 38-jährige „Hamburger Jung“ Robert Paulsen erfüllt sich auf dem Winterdom seinen Lebenstraum: Mit der spektakulären Tiki Taki XXL-Schaukel feiert er in seinem zweiten Zuhause Weltpremiere. Rund drei Millionen Euro investierte er in sein Herzensprojekt, das er gemeinsam mit seiner Familie wagte. Bislang reiste er mit Süßwarenständen, Kinderkarussells und ist seit 2023 auf dem DOM mit dem „Alten Brauhaus“ präsent – jetzt wagt er den Schritt in die große Fahrgeschäft-Liga. „Schon vor 25 Jahren haben mich Schaukeln fasziniert – jetzt gehört mir eine“, erzählt er begeistert.

Das farbenfrohe Design stammt von seiner Frau Tatjana Schönberg, die eine eigene Werbeagentur führt. „Es macht mich stolz, dass wir als Familie den Mut hatten, diesen Schritt zu gehen. Dass die Premiere ausgerechnet hier auf dem Hamburger DOM stattfindet, in meiner Heimat, macht das Ganze für mich zu einem ganz besonderen Moment.“

Weitere Key Facts:

Beschleunigung: 4g – wie bei einem Raketenstart!

Flughöhe: fast 50 Meter im 120°Grad-Winkel

Geschwindigkeit: bis zu 130 km/h

Kapazität: 20 Personen

Thema: Fantasievolle Inselwelt

Einzige XXL-Schaukel dieser Art in Norddeutschland (nur fünf deutschlandweit)

DOM-Neuheit „Anubis“

Der 55 Meter hohe Riesenpropeller besucht erstmals den Hamburger DOM und katapultiert seine Gäste in ein actiongeladenes Flugabenteuer. Mit bis zu 120 km/h rast das Fahrgeschäft vom Typ Booster Maxxx durch die Lüfte, während Gondelrotation und Drehgeschwindigkeit für G-Kräfte von 0g bis 4g sorgen – ein Wechselspiel aus Schwerelosigkeit und Raketenstart.

Die acht Passagiere erleben Loopings, die den Puls nach oben treiben, und genießen für Sekunden einen atemberaubenden Blick über Hamburg, bevor es wieder rasant abwärts geht. Das 2023 erbaute Hightech-Karussell ist thematisch dem altägyptischen Gott Anubis gewidmet und verbindet Nervenkitzel mit spektakulärer Aussicht.

Weitere Fahrgeschäfts-Highlights

Alpen Coaster: In die 700 Meter lange Achterbahn können Kinder bereits ab 6 Jahren einsteigen. Die einzelnen Chaisen sausen aus 14 Metern Höhe durch viele Steilkurven.

Ghostrider: Die Gondeln überschlagen sich bei Fliehkräften von bis zu 4g seitlich und rasen sekundenlang über Kopf verharrend bei bis zu 100 km/h bodennah über die Platte.

Halloween: Drei Etagen voller Horror: Mit 300 Schienenmetern, über 30 Effekten und Szenen aus „Saw“ und „Chucky“ wird diese Geisterbahn zum ultimativen Gruselerlebnis.

High Impress: Rasante Drehungen, gegenläufige Bewegungen sowie frei schwingende Gondeln sorgen – begleitet von einer spektakulären Licht-, Feuer- und Nebelshow – für Adrenalin pur.

Infinity: Hier ist Nervenkitzel garantiert, wenn sich das um 360°Grad drehbare Gondelkreuz und die loopenden Gondeln in 65 Metern Höhe überschlagen.

Mach 1: Die Gondeln des Highspeed-Propellers überschlagen sich mit 125 km/h und einer 4g-Beschleunigung in 41 Metern Höhe. Für die Fluggäste ein Adrenalinkick der Extraklasse.

Wilde Maus: Rasant, eng und voller Überraschungen: Auf 14 Metern Höhe jagt die Wilde Maus über Serpentinen – ein Klassiker mit Nervenkitzel für Groß und Klein!

Kostenlose Event-Highlights

DOM-Eröffnung am 7. November: Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard eröffnet um 15.00 Uhr den Winterdom vor dem Alpen Coaster. Im Rahmen der Eröffnungsfeier findet auch wieder die beliebte Verlosung von Freikartenheften, DOM-Teddys, Fahrchips und leckeren Naschboxen statt.

Gruselparade am 13. November: Wenn die Dunkelheit über den DOM hereinbricht, wird es schaurig: Um 19 Uhr verlassen Zombies und andere gruselige Gestalten ihre Geisterbahnen und ziehen einmal über die DOM-Meile. Die Gruselparade startet in der Feldstraße und legt vor dem Halloween und Diablos Residenz jeweils einen Selfie-Stopp ein – perfekte Kulisse für Gänsehaut-Momente. Wer möchte, darf sich dem unheimlichen Zug anschließen. Aber Vorsicht: Die Untoten sind unberechenbar!

Lichter- und Laternelauf am 19. November: Der traditionelle Laternenumzug zum Gedenken an St. Martin hat auf dem Winterdom seinen ganz besonderen Zauber. Um 17.30 Uhr setzt sich der bunte Umzug in der Feldstraße in Bewegung – begleitet von Musik und übergroßen, fantasievollen Leuchtfiguren, die die Nacht zum Strahlen bringen. Schon ab 16 Uhr verschenkt der DOM an die ersten 200 Kinder bis acht Jahre eine Laterne mit Leuchtstab, solange der Vorrat reicht.

Nikolausaktion am 6. und 7. Dezember: An beiden Tagen verwandelt sich das Nikolauszelt in einen Ort voller Weihnachtszauber. Kinder bis 12 Jahre können zwischen 15.30 und 18 Uhr ihre Wunschzettel abgeben oder dem Nikolaus ihre Wünsche ins Ohr flüstern. Außerdem werden stimmungsvolle Winter- und Weihnachtsabenteuer vorgelesen. Als besonderes Andenken gibt es für jedes Kind eine kleine Geschichte für Zuhause. Die Aktion ist für alle Kinder kostenfrei.

DOM-Bär Bummel: Er ist der heimliche Star des Winterdom: Mit seiner fröhlichen Art sorgt er für Lachen, herzliche Umarmungen und jede Menge Erinnerungsfotos. Mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr spaziert er rund um das Riesenrad über die DOM-Meile und verteilt gute Laune an kleine und große Besucher. Nur bei Regen zieht sich Bummel lieber in seine gemütliche Bärenhöhle zurück.

Feuerwerke: Dreimal taucht das Feuerwerk den DOM-Himmel in ein funkelndes Farbenmeer: zur Eröffnung am 7.11., am 21.11. und zum Start des Final-Wochenendes am 5.12. Jeweils um 22.30 Uhr versprühen die Explosionen aus bunten Funken und leuchtendem Glitzerstaub einen Hauch von Magie und Romantik.

Familientag: Der Mittwoch gehört den Familien: Zahlreiche Fahr-, Lauf- und Spielgeschäfte bieten stark ermäßigte Preise, und auch die DOM-Gastronomie lockt mit günstigen Angeboten. Da macht der DOM-Bummel gleich doppelt Freude. Action, Genuss, Spaß und dabei auch noch sparen.

Öffnungszeiten

Montags – donnerstags: 15.00 – 23.00 Uhr

Freitags und samstags: 15.00 – 24.00 Uhr

Sonntags: 14.00 – 23.00 Uhr

Sonntag, 16. November (Volkstrauertag): 15.00 – 23.00 Uhr

Sonntag, 23. November (Totensonntag): 15.00 – 23.00 Uhr

Die nächsten Termine:

Frühlingsdom: 20. März – 19. April 2026

Sommerdom: 24. Juli – 30. August 2026*

Winterdom: 6. November – 6. Dezember 2026

*Die Spielzeit des Sommerdom 2026 wird um eine Woche verlängert und beträgt damit fünf Wochen. Die Abbauzeit verkürzt sich gleichzeitig um eine Woche, so dass andere Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld nicht beeinträchtigt werden. Aus Rücksicht auf die Anwohner wird der Sommerdom 2026 am Freitag und Sonnabend bereits um 0.00 Uhr schließen.