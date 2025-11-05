(ha). Nachdem gestern Abend gegen 20.30 Uhr ein unbekannter Mann ein zwölfjähriges Mädchen

festgehalten und sich vor ihr entblößt hatte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamts für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge ging das Kind vom U-Bahnhof Hagendeel in den Amsinckpark und wurde dort von einem derzeit unbekannten Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf hielt der Unbekannte die Zwölfjährige unvermittelt am Arm fest und entblößte sich vor ihr. Das Kind konnte sich losreißen und rief lautstark um

Hilfe, woraufhin der Unbekannte durch den Park in Richtung Amsinck-Villa flüchtete. Das Mädchen lief zurück zum U-Bahnhof Hagendeel, wo sich Passanten ihrer annahmen.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

– circa 25 Jahre alt

– asiatisches Erscheinungsbild

– circa 175 cm groß

– kurze schwarze Haare

– bekleidet mit einem schwarzen langen Mantel und schwarzen

Schuhen

Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.