(ha). Gutes Spielzeug unterstützt Kinder beim Lernen und Entdecken. Es sollte langlebig, sicher und frei von Schadstoffen sein. Doch nicht alle Produkte, die in Geschäften und Online-Shops angeboten werden, erfüllen diese Anforderungen. Mal stecken problematische Chemikalien drin, bei anderen lösen sich Kleinteile oder es gibt Sicherheitsmängel beim Gebrauch.

In diesem kostenlosen Online-Vortrag erläutert die Verbraucherzentrale Hamburg, wie sich gutes von schlechtem Spielzeug unterscheiden lässt. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie beim Spielzeugkauf auf schadstoffarme Materialien, eine gute Verarbeitung und Stabilität achten können. Der Experte informiert über Siegel und Gütezeichen, Materialien und Warnhinweise. Wann gebrauchtes Spielzeug eine gute Wahl ist, wird ebenso Thema sein, wie der Kauf von Spielwaren im Internet. Zu guter Letzt nennt der Experte Anlaufstellen bei Problemen mit unsicheren Produkten.

Der Vortrag ist für eine Stunde geplant. Im Anschluss haben die Teilnehmenden für ca. 15 – 30 Minuten die Möglichkeit, per Chat ihre Fragen zu stellen.

Termin: Dienstag, 18. November 2025, 14 bis 15.30 Uhr

Referent: Tristan Jorde, Ingenieur und Umweltberater

Kosten: unentgeltlich

Anmeldung: erforderlich unter www.vzhh.de/veranstaltungen oder Telefon 040 / 24 83 21 08. Dieser Vortrag unterstützt die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen: SDG 12 Nachhaltiger Konsum. Die Umweltberatung der Verbraucherzentrale Hamburg wird von der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft gefördert.