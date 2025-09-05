(ha). Wie in jedem Jahr finden auch 2025 wieder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen am Hamburg Airport statt. Diese sind jährlich notwendig, um stets einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten. Dafür wird vom 15. bis 26. September 2025 die Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) gesperrt. In dieser Zeit starten und landen alle Flüge über Niendorf und Langenhorn. Das ganze Jahr über sind zudem kurzfristige Tagessperrungen in unregelmäßigen Abständen erforderlich.

„Am Flughafen hat Sicherheit oberste Priorität. Deswegen sind die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ein Muss – so bleiben die Pisten fit für den Flugbetrieb, und unsere Passagiere können sicher in den Urlaub starten“, erklärt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport. „Während der Sperrzeit führen wir mehrere Arbeiten gebündelt durch, um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Zum Beispiel entfernen wir Gummiabrieb an den Touchdown-Zonen, reinigen die Sielleitungen, erneuern Markierungen und überprüfen die Startbahnbefeuerung sowie die zugehörige Elektrik. Dafür ist es unumgänglich, die Bahn vollständig außer Betrieb zu nehmen.“

Ein Flugzeug auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens in Fuhlsbüttel. Foto: FoTe Press/Röhe

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der anderen Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn)fanden bereits im Mai statt. In der Zeit lief der gesamte Flugverkehr über Norderstedt und Alsterdorf.

EASA-Vorgaben erfordern kurzfristige Tagessperrungen

Die EASA (European Union Aviation Safety Agency) hat vor einiger Zeit ihre Sicherheitsanforderungen an die Start- und Landebahnen von Flughäfen konkretisiert und erhöht. Erforderlich sind die engmaschigere Beobachtung und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei festgestellten Mängeln. Wie in den vergangenen Jahren sind aus diesem Grund weitere Tagessperrungen notwendig, die unter anderem für wichtige Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur (beispielsweise an der Befeuerung) genutzt werden. Die Termine werden jeweils kurzfristig beschlossen – je nach Witterung und Notwendigkeit – und auf der Internetseite von Hamburg Airport bekanntgegeben.