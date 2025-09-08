(mr). “Die kenne ich. Das sind Florian Odendahl und Eva-Maria Grein von Friedl! Endlich sind mal wieder bekannte Schauspieler dabei”, sagt ein weiblicher Fan der Telenovela “Rote Rosen” am historischen Kran in der Lüneburger Altstadt. Dort hat die Filmcrew an diesem Tag ihr Außenset aufgebaut. Zwei Fernsehkameras stehen am Geländer der Ilmenau, drum herum ein Dutzend Crew-Mitglieder aus den Bereichen Kamera, Licht, Ton, Kostüm, Maske und Aufnahmeleitung. Und wie immer, wenn “Rote Rosen” in der Öffentlichkeit dreht, jede Menge Fans und Passanten rund ums Filmset. Während auf dem Bildschirm seit 1. September 2025 neue Folgen der ARD-Serie laufen und mit Alessia Mazzola, Francesco Oscar Schramm, Jan Liem und beispielsweise Maike Johanna Reuter eher mit unbekannten Darstellern besetzt sind, stehen aktuell namenhafte Schauspieler vor den TV-Kameras. Florian Odendahl, bekannt aus der ZDF-Krimiserie SoKo 5113 (dort spielte er von 2008 bis 2019 den Rechtsmediziner Dr. Maximilian Weissenböck) scheint eine Hauptrolle bei “Rote Rosen” ergattert zu haben.

Eva-Maria Grei zu Friedl und Florian Odendahl werden

von einer TV-Kamera gefilmt, wie sie über die

Lünertorstraßenbrücke in Lüneburg gehen. Fotos: FoTe Press

In den vergangenen Wochen stand der gebürtige Münchener vermehrt in Lüneburg und Umgebung vor der Kamera. Den 51-jährigen Schauspieler kennen TV-Zuschauer aus Serien wie “Der Alte”, “Der Lehrer”, “Die Rosenheim Cops” und “Um Himmels Willen”. Neben der Schauspielerei macht er auch Musik: 2010 gründete Florian Odendahl die Band “LederhosenCowboy & the Isar-Mafia”. Zwei Jahre später nannte sich die Band “Isar-Mafia”. Mit seiner Band hatte Florian Odendahl sowohl in der SoKo-München (Folge “Tremolo”) als auch in der Silvesterfolge der ARD-Serie Lindenstraße einen Gastauftritt. Gut möglich also, dass er in der ein oder anderen Folge von “Rote Rosen” ebenfalls musikalisch zu sehen sein wird. Mit Eva-Maria Grein scheint das Filmteam eine weitere namenhafte Darstellerin engagiert zu haben. Eva-Maria Grein von Friedl ist bekannt aus der ARD-Serie “Sturm der Liebe”, die täglich nach “Rote Rosen” um 15.10 Uhr in der ARD zu sehen ist. Sie wirkte aber auch in “Die Rosenheim Cops”, “SoKo Stuttgart”, SoKo Wismar” oder beispielsweise “Hubert und Staller” mit. Grein lernte 2006 bei den Dreharbeiten zur Telenovela “Tessa – Leben für die Liebe” den Schauspielkollegen Christoph von Friedl kennen, den sie im Sommer 2010 heiratete. Sie tritt seither unter dem Künstlernamen Eva-Maria Grein von Friedl auf. Fans munkeln, dass sie ab der Staffel 24 als Hauptrose zu sehen ist. Ebenfalls neu am Filmset von “Rote Rosen”: Alexandra Fonsatti. Sie spielte von 2019 bis 2024 die Hauptrolle „Chiara Nadolny“ bei “Alles was zählt” und scheint ebenfalls in den neuen Folgen der 24. Staffel öfter zu sehen zu sein.

Alexandra Fonsatti und Jan Stapelfeldt.

In wenigen Wochen läuft die 23. Staffel von „Rote Rosen“ aus und wird nach Informationen unserer Redaktion für den Zuschauer jede Menge Spannung präsentieren. Einige Schauspieler werden Lüneburg verlassen, einige ziehen in die niedersächsische Stadt an der Ilmenau. Anfang November geht es nahtlos mit neuen Folgen der Staffel 24 weiter – und wird einiges aufwühlen in Lüneburg.

Bereits jetzt sind mit Alexandra Fonsatti, Florian Odendahl und Eva-Maria Grein von Friedl drei neue Darsteller am Set zu sehen und drehen die ersten Szenen für die Staffel 24. Auch das Studio an der Lilienthalstraße, in dem der Großteil der Telenovela “Rote Rosen” von der Studio Hamburg Serienwerft produziert wird, erstrahlt in neuem Glanz. Einige Häuser, in denen die Spielfiguren wohnen, wurden komplett renoviert und modernisiert. Dazu wurden die Räume fernsehgerecht umgestaltet und freundlicher gestaltet.

“Rote Rosen” hat eine große Fan-Gemeinde. Viele Zuschauer reisen extra nach Lüneburg und möchten die Dreharbeiten live miterleben. In der Innenstadt Lüneburgs laufen sie neugierig die engen Straßen und Gassen entlang, um die Häuser und Drehorte zu inspizieren. Dabei achten sie auf temporäre Halteverbotsschilder, die auf bevorstehende Filmarbeiten hinweisen. Beliebte Drehorte sind regelmäßig der Marktplatz, der alte Fischmarkt rund um den historischen Kran, der kleine Stadtpark Liebesgrund, der Kurpark, Kalkberg und Wandrahmpark.

Die Filmklappe von „Rote Rosen“ wird geschlagen.

Natürlich sind auch in den neuen Folgen nach wie vor alte bekannte Schauspieler zu sehen: Brigitte Antonius, Maria Fuchs, Jelena Mitschke, Thore Lüthje und beispielsweise Jan Stapelfeldt. Auch Birthe Wolter (seit 2023 in „Rote Rosen“ zu sehen) kommt regelmäßig nach Lüneburg, um neue Folgen zu drehen. Im Herbst 2024 wurde sie Mutter eines Sohnes, den sie oft mit ans Filmset bringt.

Die beiden Schauspieler Alexandra Fonsatti und Jan Stapelfeldt laufen durch die Lüneburger Innenstadt und werden vom „Rote Rosen“-Filmteam begleitet.

