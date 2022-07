(ds). Morgens 9 Uhr an der Kapelle 11 auf dem Friedhof Ohlsdorf: eine Trauergemeinde nimmt Abschied eines geliebten Menschen. Es fließen Tränen, Personen umarmen sich. An sich nichts Besonderes, stünden nicht vor der Kapelle Polizei- und Justizwagen. Eine in schwarz gekleidete Frau ist offenbar auf Freigang, muss nach der Beisetzung wieder in die Justizvollzuganstalt gefahren werden. Mehrere Justizbeamte begleiten sie von der Grabstätte zum Justizwagen, sorgen dafür, dass die Frau nicht abhaut.

Plötzlich kommt ein Pressefotograf auf die Trauergemeinde zu, macht Fotos. Polizisten stürmen zu ihm, reißen ihm die Kamera aus der Hand. “Danke aus”, sagt Regisseurin Claudia Garde. Es sind Filmarbeiten für den neuen TV-Spielfilm mit dem Arbeitstitel “Conti – die Frau die schweigt”, den die Letterbox Filmproduktion (“Großstadtrevier”, “Notruf Hafenkante”) im Auftrag des ZDF in Hamburg dreht. Als Hauptdarstellerin steht Désirée Nosbusch (57, “Der Irland-Krimi”) als Anna Conti vor der Kamera. Sie ist die Frau, die als Freigängerin an der Beerdigung teilnehmen darf. Der Pressefotograf (gespielt von Janis Zaurins) wird in der gedrehten Szene an den Aufnahmen gehindert, seine Kamera wird von der Polizei konfisziert. Ein TV-Polizist holt die Speicherkarte aus der Fotokamera. Aber darf er das in Wirklichkeit?

Kurios: Bei den Dreharbeiten kam es zu einem echten Polizeieinsatz. Ein echter Pressefotograf wurde daran gehindert, Fotografien vom Filmset, insbesondere von den Schauspielern, zu machen. Drei Mitarbeiter der Produktion stellten sich nur wenige Zentimeter vom Medienvertreter direkt vor seine Kamera. Nach Aussage des Fotografen so nahe, dass der Corona-Abstand nicht gewahrt wurde! Er rief die Polizei an. Die Beamten vom zuständigen Kommissariat 36 kamen an den Drehort gefahren, klärten auf: “Der Journalist darf nicht am Fotografieren gehindert werden, solange er sich hinter der Absperrung aufhält”, so die Ansage. „Er befindet sich im öffentlichen Bereich und darf Fotografieren.“

Da hat die Filmproduktion wohl das Drehbuch mit dem Gesetzbuch verwechselt…

In weiteren Rollen spielen mit Jan Hille, Maximilian Mundt, Janis Zaurins, Lana Cooper, Oliver Sauer und Gabi Gasser. Ein Sendedatum steht noch fest. Gedreht wurde die vergangenen Wochen in Hamburg unter anderem auf dem Gelände des Albert-Schweizer-Gymnasiums (Alsterdorf), am Billwerder Neuen Deich (Rothenburgsort) und in einem Gebäude an der Lübecker Straße (St. Georg). Dort wurde ein Popstar spektakulär als verdächtige Person in einem Mordfall verhaftet.

Desiree Nosbusch als Anna Conti auf dem Friedhof Ohlsdorf.