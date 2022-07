(ha). Sommerzeit ist Urlaubszeit! Ob Berge, Meer oder Tagesausflüge in die Region – in den Ferien zieht es die meisten Menschen ins Freie. Doch während wir die langersehnte Auszeit vom Alltag genießen, gerät unser Vorsatz einer guten Zahnpflege oft in Vergessenheit. Um zu verhindern, dass die Sommerzeit unserem Lächeln zum Verhängnis wird, verrät Doktor Friedrich Widu, Spezialist für unsichtbare Kieferorthopädie mit Standorten in Berlin und Hamburg, fünf einfache, aber wichtige Tipps, um ein schönes und gesundes Lächeln auch in den Sommermonaten zu erhalten.

1. Trinken Sie viel Wasser

Jeden Tag ausreichend Wasser zu trinken, ist grundlegend für das Wohlbefinden und die Gesundheit unseres ganzen Körpers. Das gilt besonders im Sommer, wenn die Hitze unserem Organismus zusetzt. Auch für die Mundgesundheit ist viel Wasser wichtig, da ein feuchter Mundraum hilft, die Bakterienbildung im Zahnbelag zu verringern und Mundgeruch zu verhindern. Mundtrockenheit ist eine der Hauptursachen für Mundgeruch. Tragen Sie daher immer eine Flasche Wasser bei sich, um sich jederzeit ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Auch Nachspülen nach den Mahlzeiten sorgt für einen frischen Atem.

2. Führen Sie in Ihrer Strandtasche immer ein „Zahnpaket“ mit

An Urlaubstagen, die wir zum Beispiel am Strand oder See verbringen, putzen wir unsere Zähne oft nicht mit der nötigen Regelmäßigkeit. Es gibt zwar einige Alternativen, die helfen, Essensreste zu entfernen, wie etwa zuckerfreie Kaugummis, aber noch besser ist es, immer ein Zahnset mit Zahnbürste und Pasta dabei zu haben und zwischendurch ein Bad aufzusuchen, um Ihre Zähne und Ihren Mund zu erfrischen.

3. Wählen Sie leichte, aber ausgewogene Mahlzeiten

Bei Ausflügen in die Natur und Nachmittagen im Schwimmbad entscheiden wir uns gern für schnelle Mahlzeiten und Snacks und vergessen dabei leicht unsere Zahngesundheit. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist und wenig Zucker enthält, unterstützt aber nicht nur die Strandfigur, sondern hält auch Zähne und Zahnfleisch gesund. Denn einerseits tragen Ballaststoffe dazu bei, Speisereste von der Zahnoberfläche zu entfernen, andererseits verringern wir durch wenig Zucker die Wahrscheinlichkeit, Karies zu bekommen. Außerdem sollten Sie schwere Mahlzeiten vermeiden, bevor Sie sich in die Sonne legen, da diese die Verdauung verlangsamen und den Säuregehalt, der im Mund und im Magen entsteht und den Zahnschmelz schädigen kann, erhöhen können.

4. Essen Sie Eis als Nachtisch und nicht als Zwischenmahlzeit

Im Sommer wächst der Appetit auf kühles Eis, das an heißen Tagen ein beliebter Snack für zwischendurch ist. Doch es ist besser, Eiscreme nicht als Snack, sondern lieber zum Nachtisch zu genießen. Denn wird Eis allein verzehrt, sinkt der pH-Wert im Mund aufgrund des hohen Zuckergehalts, während er bei der Einnahme mit anderen Lebensmitteln weniger aggressiv ist. So kann sich der natürliche pH-Wert im Mund schneller wieder einstellen, und die Zähne bleiben geschützt.

5. Täglich Zahnseide benutzen

Zahnseide wird zwar das ganze Jahr über empfohlen, aber im Sommer, wenn wir ständig in Bewegung sind und unsere Zähne oft nur morgens und abends putzen, ist sie unverzichtbar. Um eine optimale Mundhygiene zu gewährleisten, verwenden Sie nach dem Zähneputzen – das mindestens zwei Minuten dauern sollte – eine gute, biegsame und widerstandsfähige Zahnseide, mit der Sie die Zahnzwischenräume wie auch die Zahnfleischränder gründlich reinigen können. Achten Sie besonders auf die Vorder- und Seitenzähne, wo sich in der Regel vermehrt Essensreste ansammeln.

Zusätzlich zu diesen Tipps ist es natürlich wichtig, an den halbjährlichen Besuch beim Zahnarzt zur Reinigung und Kontrolle zu denken. Schließlich führt ein gesunder Mund nicht nur zu einem schönen Lächeln, sondern auch zu einem gesünderen und selbstbewussteren Leben.