(ha). Bereits am Freitagabend (5. Januar 2024) nahmen Polizisten einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, zuvor in Büroräume eingebrochen zu sein. Diensthündin „Boom“ hatte den Tatverdächtigen in dem Objekt an der Straße An der Alster aufgespürt.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen einiger Hamburger Innenstadtwachen (PK 11, 14, 15 und 16), der Bereitschaftspolizei sowie ein Diensthundeführer eilten zu dem Objekt, nachdem dort einen Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Für die Durchsuchung der Räume setzte der Diensthundeführer seine Diensthündin „Boom“ ein, die bereits wenig später einen Mann in diesen aufspüren konnte. Die miteingesetzten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter daraufhin vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 23-jährigen Mazedonier handelt, fanden die Beamten neben mutmaßlichem Einbruchswerkzeug noch Bargeld und weitere Beweismittel auf und stellten alles sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch am Abend die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Landeskriminalamt (LKA 55) fortgesetzt werden.

Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus. Die Ermittlungen dauern an.