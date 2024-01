(ha/mr). An der Kreuzung Pinkertweg Ecke Moorfleeter Straße kam es heute gegen 12.05 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin gekommen. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen leitete umgehend eine medizinische Erstversorgung der verletzten Person ein und alarmierte weitere Rettungskräfte.

Der Lastwagenfahrer wurde an der Einsatzstelle durch die weiteren Rettungskräfte der Feuerwehr betreut. Die etwa 70 jährige Fußgängerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Insgesamt zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Beamte der Polizei waren am Unfallort.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Deutsche Post streicht praktischen Service ab 31. Dezember 2024

Die Deutsche Post stellt ab 1. Januar 2025 keine unverpackt eingeworfenen Schlüssel mehr zu. Foto: FoTe Press

(mr). Ein Hamburger findet einen Schlüssel auf der Straße oder beim Einkauf. Bislang konnte der Finder den Schlüssel oder den Schlüsselbund ganz unproblematisch bei der Deutschen Post in einer Filiale abgegeben oder in einem Briefkasten einwerfen.

Allerdings sortiert die Deutsche Post ihre Produkte derzeit neu. Dabei fallen auch Serviceleistungen weg, die über viele Jahre im Angebot waren.

