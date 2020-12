(ha). Am späten Sonnabend (19. Dezember) wurde im Stadtteil Lurup gegen 22.10 Uhr ein Discounter überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrohte der bislang unbekannte Täter eine Angestellte (26) mit einem Messer und drängte sie in ein Büro. In dem Geschäft hielten sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei weitere Angestellte (36, 60) auf. Nachdem der maskierte Räuber im weiteren Verlauf mehrere tausend Euro erbeutet hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Keine der drei Angestellten wurde durch die Tat verletzt.

Im Rahmen der mit etwa einem Dutzend Funkstreifenwagen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

– männlich

– etwa 2,00 Meter groß

– sprach aktzentfrei Deutsch

– dunkel gekleidet

– führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 /428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Rathaus aktuell: Hamburg verbietet Glühwein to go

Das Rathaus in der Hamburger Innenstadt. Foto: FoTe-Press

(ha). Unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage werden mit der vierundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung die bestehenden Maßnahmen im Wesentlichen fortgeführt. Zusätzlich werden der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke, die zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind, untersagt. Erlaubt werden hingegen Balkonkonzerte in Wohneinrichtungen für ältere Menschen. Darüber hinaus sind kleinere Anpassungen und Konkretisierungen vorgenommen worden. Die neue Verordnung tritt am 9. Dezember in Kraft, wie der Senat heute mitteilt.

