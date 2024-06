(mr). Da staunten Passanten aber nicht schlecht, als vor ein paar Tagen im Kurpark in Lüneburg großflächig ein Parkour aufgebaut war. „Was ist denn hier los?“, war die häufigste Frage an diesem Tag. Die Filmcrew von „Rote Rosen (täglich um 14.10 Uhr in der ARD) hat sich ordentlich Mühe gegeben, einen Parkour für ein Schubkarrenrennen zu realisieren. Ein Holzfass in der Mitte, links und rechts Absperrband und natürlich ein Start- und Zieleinlauf. Mehrere Komparsen, die als Zaungäste an der Absperrung stehen, feuern die Paare an. Gesucht wird in der gedrehten Folge das Heidepaar.

Szenenfoto: Hakim-Michael Meziani (Mitte) moderiert als Ben Berger

das Schubkarrenrennen im Rahmen der Veranstaltung „Heidepaar“.

Fotos: FoTe Press

Am Schubkarrenrennen macht natürlich auch das Paar Amelie Fährmann (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck) und Jorik Eilers (Remo Schulze) mit und möchte sich somit für das Heidepaar bewerben. Moderiert wird die Veranstaltung laut Drehbuch übrigens von Ben Berger (Hakim-Michael Meziani).

Nach zahlreichen Proben wird gedreht: zunächst sitzen fünf Frauen in fünf Schubkarren. Dahinter fünf Männer, die die Schubkarren durch den Parkour schieben sollen. Die Besonderheit: alle fünf Männer tragen Augenbinden und können somit nichts sehen. Auf Kommando „Und Stimmung“ (anstatt „Und Bitte“, wie das bei Filmarbeiten sonst üblich ist) beginnen die fünf Männer ihre Schubkarre zu schieben. An der Spitze jeder Schubkarre ist eine rote Schleife drapiert – die Filmcrew achtet auch auf Kleinigkeiten.

Eine Jury, ebenfalls von Komparsen verkörpert, steht mit rosafarbenen Klemmmappen (mit jeweils einem Aufkleber „Heidepaar“ versehen) am Rand und beobachtet das Treiben. Mehrere Male muss diese Szene aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden, bis der Regisseur zufrieden ist. Zwischendurch kommt es immer wieder zu kurzen Umbaupausen, in denen die Technik umgestellt wird. Das Filmset ist weiträumig absperrt. So genannte „Film-Blocker“ stehen an mehreren Wegen und achten darauf, dass keine Unbeteiligten Personen zu nahe kommen und die Filmarbeiten stören.

In einer weiteren Szene läuft Schauspieler Remo Schulze in der Rolle des Jorik den Parkour mit einer Boxershorts bekleidet ab, seine Partnerin sitzt in der Schubkarre und hält seine schwarze Hose fest. Hat er eine Wette verloren? „Rote Rosen“-Fans werden das (laut Filmklappe) in der Folge 4084 zu sehen bekommen – und auch, ob Amelie und Jorik als Gewinnerpaar hervorgehen.

Apropos Fans: sie werden das nicht gerne hören und haben einen Grund ein bisschen traurig zu sein. Ab kommenden Jahr soll jede Folge der Serie, die vor der malerischen Kulisse Lüneburgs spielt, nur noch halb so lang laufen. Anstatt 48 Minuten werden die Geschichten in 24 Minuten zu sehen sein. Grund sind Einsparungen der ARD, zu denen insgesamt neun Rundfunkanstalten gehören. Einen positiven Effekt hat das neue Modell allerdings auch: die Telenovela läuft bis 2027. Damit ist gesichert, dass die Hansestadt Lüneburg auch weiterhin Handlungs- und Drehort für „Rote Rosen“ sein wird.

Szenenfoto: Nach dem Parkour umarmt sich das Paar. Gewinnen sie die Veranstaltung als „Heidepaar?“

In diesem Jahr geht „Rote Rosen“ in eine lange Sommerpause. Statt sechs pausiert die von der Studio Hamburg Serienwerft gedrehte Serie neun Wochen. Vom 17. Juni und bis 16. August fällt die wochentägliche Sendung um 14.10 Uhr im Ersten aus. Gedreht werden soll in diesem Zeitraum nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau aber dennoch in und um Lüneburg herum.

Ab Herbst 2025 sollen die kürzeren Folgen der Telenovela „Rote Rosen“ ausgestrahlt werden.

Sind sie das Heidepaar und gehen als Gewinner hervor?

Moderator Ben Berger (gespielt von Hakim-Michael Meziani)

wirft einen kritischen Blick auf das Paar. Rechts ein

Teil der Jury, die von Komparsen verkörpert wird.

