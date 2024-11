(mr/ha). In verschiedenen Stadtteilen Hamburgs wurden Teile für den Fernsehfilm „Die Frau in Blau“ gedreht. Unter anderem wurde das Filmteam im Portugiesenviertel, Altona, Eppendorf und Eimsbüttel entdeckt. Neben Joachim Kròl und Jonas Nay sind in weiteren Rollen Nairi Hadodo, Judith Bohle und Amelie Gerdes zu sehen. Produzentin ist Heike Wiehle-Timm. Producerin Cecile Heisler-Zigulla. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Joachim Kròl (links) und Jonas Nay (Mitte) gehen

zu einem Treetboot. Ein kameramann filmt die

beiden dabei. Fotos: FoTe Press

Zum Inhalt teilt der Südwestrundfunk (SWR), in dessen Auftrag die in Hamburg ansässige Filmproduktion Relevantfilm den Film produziert, mit: Zwei Männer sind durch einen tragischen Moment miteinander verbunden: Der eine hat einen tödlichen Unfall verursacht, der andere dabei seine Frau verloren. Kann etwas Gutes entstehen, wenn die beiden einander begegnen?

Jonas Nay und Joachim Król spielen im Fernsehfilm „Die Frau in Blau“ diese beiden Männer, deren Reise aufeinander zu trotz aller Verletzungen von liebevoller Heiterkeit gezeichnet ist. Rainer Kaufmann hat die Regie übernommen und inszeniert das Drehbuch von Ruth Toma.

Harter Bruch im Leben

Der ehemalige Fotograf Denis (gespielt von Jonas Nay) fühlt sich unter Druck gesetzt. Um seinen Führerschein wieder zu bekommen, muss er sich mit Alfred (Joachim Król) auseinandersetzen, dessen Frau durch einen von Denis verursachten Unfall ums Leben kam, bei dem auch Alfred selbst schwere Verletzungen erlitt. Denis flieht seitdem nicht nur aus seinem alten Leben, sondern auch vor der Begegnung mit Alfred. Aber dann scheint es ihm, als käme er davon: Alfred kann sich wegen der Hirnverletzungen nicht mehr an den Unfall erinnern. Er hat sich der Malerei zugewandt und ist ein zufrieden integriertes Mitglied einer Ateliergemeinschaft geistig eingeschränkter Künstler:innen. Sei es Alfreds spezieller Charme, sei es die tragische Aura eines Gemäldes, das von dem Unfall inspiriert scheint – nach erstem Widerstreben lässt Denis sich in Alfreds Leben hineinziehen. Er wird sogar zu Alfreds Helfershelfer, als gerade das Bild abhandenkommt, an dem Alfred mehr hängt als an allen anderen zusammen. Auf gar keinen Fall will er es aufgeben. Die Wiederbeschaffung wird für die beiden zum mühsamen Hindernisparcours nicht ohne absurde Momente. Und fast nebenbei ändert sich beider Leben ein weiteres Mal.

Schauspielerin Judith Bohle am Set von „Die Frau

in Blau“.

Abschluss mit Dreh in Mainz und Umgebung

Nachdem die Filmcrew mehrere Tage auf dem Gelände eines Bootsverleihers in Eppendorf gedreht hat, fand die letzte Phase der Dreharbeiten zu „Die Frau in Blau“ in Mainz, Nierstein und Umgebung statt. In weiteren Rollen spielen Nairi Hadodo, Judith Bohle, Amelie Gerdes, Ralph Diekers, Pascal Pawlowski, Simon Rupp, Natalie Pieper und Ole Schlosshauer.

Produzentin ist Heike Wiehle-Timm. Producerin Cecile Heisler-Zigulla. An der Kamera steht unter anderem Martin Farkas. Schnitt Eva Schnare, Musik Stefan Will, Szenenbild Frank Godt, Kostüm Anette Schröder, Casting Marion Haack.

Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es aktuell noch nicht.