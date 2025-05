(mr). An drei Tagen verwandelte sich der Schellfischposten, Hamburgs älteste Hafenkneipe direkt am Hamburger Hafen gelegen, in dieser Woche in ein Fernsehstudio. Die Fernsehsendung „Inas Nacht“ machte mal wieder An der Carsten-Rehder-Straße Halt und produzierte drei neue Folgen der erfolgreichen Talkshow.

Talkerin Ina Müller lächelt zum

Publikum vor dem Schellfischposten

am Hamburger Hafen.

Fotos: FoTe Press

Bei der Aufzeichnung wurden unter anderem Lars Eidinger, Jessy Wellmer und Christoph Kramer gesehen. Am vergangenen Mittwoch, Freitab und Sonntag wurde jeweils eine Sendung produziert.

Seit 2007 moderiert Ina Müller (zunächst im NDR-Fernsehen, danach in der ARD) ihre Late-Night-Show „Inas Nacht“. Im Jahr 2008 hat sie den Deutschen Fernsehpreis, 2009 den Deutschen Comedypreis und 2010 den Grimme-Preis erhalten. Hier gibt es alle Informationen zur Sendung.

Lars Edinger kurz vor der Aufzeichung.