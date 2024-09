(ds). Gegen 21.10 Uhr kam es heute Abend (Dienstag, 3. September) zu einem Polizeieinsatz an der Billstedter Hauptstraße im Stadtteil Billstedt. Dabei wurde ein Mann mutmaßlich durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt. Sofort riefen Zeugen die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort raste. Der Bereich in Höhe des Legiencenters wurde weiträumig von Polizisten abgesperrt. Auch Rettungs- und Notarztwagen rückten an.

Ein Notarzt versorgte das Opfer – dieser wurde mit einem RTW und Polizeibewachung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Messerstecher soll nach Zeugenaussagen vom Tatort geflüchtet sein. Aktuell ist die Polizei vor Ort, Kripo-Beamte ermitteln die Hintergründe zur Tat. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Wochen kam es in Hamburg immer wieder zu Messerstechereien im öffentlichen Raum. Am 19. August wurde ein Mann bei einem Streit mit einem Messer direkt an der U-Bahn-Haltestelle Billstedt getötet. Am 25. Januar wurde ein erst 17-Jähriger in Nähe des Billstedt-Centers durch einen Messerangriff getötet. Erst in der vergangenen Woche kam es zu einer Massenschlägerei am Jungfernstieg, bei der ebenfalls Messer eingesetzt wurden. Ein 22-Jähriger erlitt dabei einen Stich in den Oberköper, Lebensgefahr bestand dort ebenfalls nicht.