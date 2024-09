(mr). Polizeieinsatz am frühen Freitagabend im Stadtteil Lohbrügge: kurz vor 17 Uhr wurde dort eine Apotheke überfallen. Der Täter soll nach Zeugenangaben mit einem Messer bewaffnet sein und befindet sich derzeit auf der Flucht. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem unbekannten Mann.

Der Überfall ereignete sich in einer Apotheke an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge im Bezirk Bergedorf, die zu dieser Zeit gut frequentiert ist. Plötzlich betrat ein Mann mit einem Messer bewaffnet das Geschäft und wollte auf diese Weise Geld erbeuten. Der unbekannte Mann soll nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau mit einem Messer und Maske die Apotheke betreten haben. Mit etwas Geld in der Tasche soll er aus der Apotheke geflüchtet sein. Sofort riefen Mitarbeiter des Geschäfts und Zeugen bei der Polizei an, die mehrere Streifenwagen alarmierte. Auch Polizisten unter anderem aus den Stadtteilen Billstedt, Horn und Hamm rasten über die Bundesstraße 5 in Richtung Lohbrügge.

Zahlreiche Beamte fahndeten mit Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ nach dem Räuber. Zeugen gaben den Polizisten Hinweise auf ein Gebäude am Sander Damm – daher rückte die Polizei anschließend an eine Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus an. Das Haus wurde umstellt, allerdings blieben die Ermittlungen zunächst ohne Erfolg. Auch ein Diensthund der Polizeihundestaffel kam zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen nach dem Räuber laufen aktuell auf Hochtouren.