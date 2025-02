(ha). Der notwendige Ersatzneubau der Berlinertordammbrücke ist erfolgreich in die nächste Phase gestartet. Am Sonntag, dem 16. Februar. konnten im Zuge einer koordinierten Vollsperrung der Bürgerweide sowie der Bahnstrecke am Berliner Tor bereits die ersten 12 neuen Stahlträger von einem 700-Tonnen-Schwerlastkran über Schienen und Straße eingehoben werden.

Damit ist die Projektphase sogar vor dem Zeitplan, sodass die Vollsperrung der Bürgerweide bereits früher als erwartet wieder aufgehoben werden konnte. Den Nutzern stehen seitdem zwei Fahrstreifen Richtung Süden und ein Fahrstreifen Richtung Norden zur Verfügung.

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) sowie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) danken den Verkehrsteilnehmenden in Hamburg, die den Bereich um das Berliner Tor am heutigen Montagmorgen weiträumig umfahren haben oder auf den schienengebundenen ÖPNV umgestiegen sind. Der Dank geht ebenfalls an die beteiligen Baufirmen, die 12 Stahlträger mit Präzisionsarbeit vor dem Zeitplan eingesetzt haben.

Es wird weiterhin empfohlen, den Bereich auch an den kommenden Tagen, insbesondere aus dem Hamburger Süden kommend, weiträumig zu umfahren, da die Bauarbeiten weiterlaufen und nur eine eingeschränkte Verkehrsführung auf der Bürgerweide eingerichtet werden kann.

An den verkehrsstärkeren Tagen, von Dienstag (18. Februar) bis Donnerstag (20. Februar, 22:00 Uhr) stehen auf der Bürgerweide zwei Fahrstreifen Richtung Süden und ein Fahrstreifen Richtung Norden zur Verfügung.

Nutzer:innen, die aus dem Südwesten in die City möchten, nutzen die A7 und fahren über die AS HH-Othmarschen oder AS HH-Bahrenfeld über den Westen in die Hamburger City. Pkw-Nutzer:innen aus dem Süden wird empfohlen, auch die Freihafenelbbrücke zu nutzen, um die A255 und B75 Neue Elbbrücken zu entlasten.

Pendler:innen aus dem Hamburger Osten wird empfohlen die A25, A1 Rifa Lübeck und die A24 zu nutzen, um über den Horner Kreisel in die City zu fahren, um die A255 und B75 Neue Elbbrücken zu entlasten. Es ist auf den genannten Strecken in der Rushhour mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Auf den Autobahnen sind Verkehrshinweise gegeben, innerstädtisch wird auf die Sperrzeiten der Bürgerweide durch LED-Tafeln und Countdown-Tafeln hingewiesen.

Am kommenden verlängerten Wochenende (20. Februar, 22 Uhr bis 25. Februar, 5 Uhr) sollen dann unter erneuter Vollsperrung koordiniert die letzten 12 Stahl- sowie weitere Querträger über der Bürgerweide vom Schwerlastkran eingehoben werden. Die Sperrungen der Bürgerweide sind bewusst so mit allen Beteiligten koordiniert, dass sie auf die verlängerten, verkehrsärmeren Wochenenden gelegt wurden, um die tonnenschweren Träger über Schiene und Straße einheben zu können.