(ha/mr). Am 19. August dieses Jahres wurde ein 29-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in Billstedt tödlich verletzt. Vor dem U-Bahnhof Billstedt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppierung und einem Duo, bei der Mann tödlich verletzt worden ist. Nun ist der Polizei ein Erfolg gelungen: Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA 23) nahmen zwei dingend Tatverdächtige in Großbritannien fest.

Im Zuge der Auswertung von Beweismitteln und der fortgeführten Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte gerieten zwei 24- und 28-jährige Männer, beide afghanische Staatsbürger, in deren Fokus. Aufgrund eines sich erhärtenden Tatverdachts gegen die beiden Afghanen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg zwischenzeitlich Haftbefehle gegen die Männer.

Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise auf deren Aufenthaltsort in Großbritannien, sodass die Zielfahnder des LKA Hamburg die Verdächtigen mit der Unterstützung lokaler Einsatzkräfte verhaften konnten. Der 28-Jährige wurde bereits nach Hamburg überstellt und befindet sich inzwischen in der Untersuchungshaftanstalt. Die Auslieferung des Jüngeren steht zeitnah bevor. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

„Let`s Dance“-Star Benjamin Piwko mit Gastrolle in „Rote Rosen“

Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko am Filmset von „Rote Rosen“ im Stadtpark „Liebesgrund“ in Lüneburg. Offenbar haben Drehbuchautoren seine Fähigkeiten als Kampfsportler ins Drehbuch geschrieben. Foto: FoTe Press

(mr). Was für eine Überraschung: der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko steht für mehrere Folgen der Telenovela „Rote Rosen“ in Lüneburg vor der Kamera. Bekanntheit erlangte der 44-jährige Hamburger durch seine Teilnahme als erster gehörloser Kandidat bei der Tanzshow „Let’s Dance“ (RTL), bei der er zusammen mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson 2019 den 3. Platz belegte. Er wirkte zudem in mehreren Ausgaben des „Tatorts“ mit und war unter anderem in „Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht“, „Du sollst hören“ oder „WaPo Bodensee – Die Falle“ zu sehen.

Benjamin Piwko wurde bei Filmarbeiten an der Lüner Straße, der Salzstraße am Wasser und der Lünertorstraßenbrücke in Lüneburg gesehen. Mehrere Passanten flüsterten „Mensch, das ist doch der von Let`s Dance.“ Seinen Namen kannten die wenigsten.

In wenigen Wochen geht die 23. Staffel der Telenovela „Rote Rosen“ an den Start. Wie die ARD mitteilt, wird am 14. November 2024 um 14.10 Uhr die Folge 4061 ausgestrahlt. Wer die Rose der nächsten Staffel sein wird, hält der Sender aktuell noch geheim. Allerdings hatte die Studio Hamburg Serienwerft GmbH, die im Auftrag der ARD die in Lüneburg spielende Serie produziert, über ihre Social-Media-Kanäle peu à peu verraten, wer alles an neuen Darstellern zu sehen sein wird.

Als neue Hauptdarsteller stehen Francesco Oscar Schramm, Alessia Mazzola, Luzie Buck und Vivian Frey vor der Kamera stehen. Ebenfalls dreht zukünftig auch René Dumont für „Rote Rosen“ in den Studios an der Lilienthalstraße in Lüneburg. Ob er vielleicht sogar um das Herz der neuen Rose kämpft, ist bislang unklar. Auch Jan Liem gehört zu den neuen Darstellern, genauso wie Caroline Schreiber, Martina Eitner-Acheampong und Lea Marlen Woitack.

Bekanntgegeben hat die TV-Produktion, dass auch wieder Sänger und Schauspieler Oli P. zu sehen sein wird. In einem offiziellen Post bei Instagram begrüßt die Filmcrew den Sänger mit den Worten: „Wir freuen uns sehr, dass du wieder in Lüneburg bist und sind gespannt, wie es für dich bei den Roten Rosen weitergeht. Das werden mit Sicherheit großartige Dreharbeiten!“ Zum bereits dritten Mal wird der Berliner Künstler den Tanzlehrer René Siegel verkörpern. Diese Rolle spielte Oli P. bereits 2016 zum ersten Mal.

Nun also wieder ein sehr bekanntes TV-Gesicht: Benjamin Piwko wird offenbar als Mika zu sehen sein. Am Filmset in der Lüneburger Innenstadt kam es zu diversen Dialogen zwischen Francesco Oscar Schramm, Vivian Frey und Lea Marlen Woitack. Unterhalten wurde sich zum Teil mit Gebärdensprache. Übrigens ist Benjamin Piwko ein erfolgreicher Kampfsportler. Unter anderem absolvierte er Judotraining, Aikidō, Thaiboxing, Boxen, Grappling, Escrima und Wing Chun. Er legte seine Schwarzgurtprüfung bei Großmeister Al Dacascos auf Hawaii ab. Dort erarbeitete er seinen eigenen Kampfkunststil, den „Wun Boxing Thai Style“ (kurz: „WBT Defence“), eine Mischung aus vielen Kampfstilen. Bei Filmarbeiten im Lüneburger Stadtpark „Liebesgrund“ wurde seine Leidenschaft ins Drehbuch geschrieben und verfilmt. Zusammen mit Francesco Oscar Schramm kam es auf der Rasenfläche des „Liebesgrund“ zu gedrehten Szenen, in denen beide Darsteller im Kampfsportanzug Übungen machten.

Privat ist Schauspieler Benjamin Piwko übrigens mit Felicitas Woll zusammen. Die Schauspielerin und der frühere „Let’s Dance“-Teilnehmer machten ihre Liebe bei Instagram öffentlich. Sie wohnen beide in Hamburg. Um bei „Rote Rosen“ vor der Kamera zu stehen, hat Piwko also keine lange Anreise…

Benjamin Piwko (links) und Francesco Oscar Schramm.

Es kann davon ausgegangen werden, dass in den neuen Folgen von „Rote Rosen“ ab November zusätzlich folgende Darsteller zu sehen sein werden:

Anja Franke als Merle Vanlohen

Brigitte Antonius als Johanna Jansen

Claus-Dieter Clausnitzer als Hannes Lüder

Diana Staehl als Jördis Kilic

Yunus Cumartpay als Moran Kilic

Mehmet Daloglu als Elyas Kilic

Alinda Yamaci als Leyla Kilic

Lara-Isabelle Rentinck als Amelie Fährmann

Birthe Wolter als Franka Böttcher

Hakim-Michael Meziani als Ben Berger

Hermann Toelcke als Gunter Flickenschild

Jelena Mitschke als Dr. Britta Berger

Jerry Kwarteng als Dr. Hendrik Althaus

Katja Frenzel als Tina Richter

Maria Fuchs als Carla Saravakos

Remo Schulze als Jorik Eilers

Maurice Pawlewski als Marvin Köpke

Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger

Thore Lüthje als Simon Dahlmann

Jan Stapelfeldt als Julius Böttcher

Maike Johanna Reuter als Valerie

Hund Betty als Betty

Am Filmset in der Lüneburger Innenstadt kam es zu diversen Dialogen zwischen Francesco Oscar Schramm und Vivian Frey (im Hintergrund) sowie Lea Marlen Woitack und Benjamin Piwko. Zwei Kameras nehmen die Szenen auf…

Im „Liebesgrund“ in Lüneburg wird sogar getanzt. Benjamin Piwko gibt alles.

Lea Marlen Woitack und Benjamin Piwko bei

Filmarbeiten auf dem Fischmarkt in Lüneburg. Kleiner Spoiler: die beiden küssen sich in der gedrehten Szene…

