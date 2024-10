(mr). Alles deutet auf einen Dreh für die erfolgreiche ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ hin: an dem Hauptmotiv Kommissariat 21 an der Kehrwiederspitze in der Speicherstadt stehen Fernsehproduktionsfahrzeuge, vor dem historischen Backsteingebäude sind mehrere Scheinwerfer aufgebaut. Ein TV-Streifenwagen steht auf dem Parkplatz und auch Kameramänner sind auf dem Vorplatz platziert und nehmen mehrere Szenen auf. Aufmerksame Zuschauer merken allerdings sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Es ist zum einen der Drehtag: das echte Team von „Notruf Hafenkante“ dreht üblicherweise an einem Sonnabend an der Kehrwiederspitze. Diesmal ist es es ein Freitag, an dem dort Aufnahmen entstehen. Zum anderen sind es unbekannte Schauspieler-Polizisten, die in Uniform vor der Kamera stehen. Auch der Streifenwagen passt nicht wirklich zur beliebten ZDF-Serie, wie echte Fans sofort erkennen dürften.

Sieht so aus, als würde „Notruf Hafenkante“

gerade drehen: Scheinwerfer stehen an dem

Backsteinhaus an der Kehrwiederspitze. Ein TV-

Streifenwagen parkt vor der TV-Wache.

Fotos: FoTe Press

Tatsächlich wird hier nur so getan, als würde das Team der „Notruf Hafenkante“ eine neue Folge produzieren. Denn die Comedy-Serie „Intimate“ nimmt die Polizeiserie auf die Schippe. Dazu hat sie auf einem Technik-Lkw einen riesigen Aufkleber mit der Aufschrift „Soko Undercover – wöchentlich im Fernsehen“ auf dem Parkplatz geparkt.

Der TV-Sender Joyn startete vor wenigen Wochen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der erfolgreichen Impro-Comedy-Serie „Intimate“ in Hamburg. Fans können sich ab Frühjahr 2025 auf acht neue Folgen aus dem Leben der Chaoten-Freunde Bruno Alexander, Emil & Oskar Belton, Leo Fuchs und Max Mattis freuen.

Thomas Münzner, Programmchef Joyn, wird wie folgt zitiert: „Comedy-Serien lieben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf Joyn – und genau deshalb freuen wir uns sehr auf die zweite Runde Intimate im kommenden Jahr. Und mit den Jungs von ‚Kleine Brüder‘ als Produzenten haben wir absolute Genre-Experten an der Seite.“

„Soko Undercover – wöchentlich im Fernsehen“.

In der Mitte steht Schauspieler Bruno Alexander.

Das passiert in „INTIMATE.“ Staffel 2

Darum geht es in der zweiten Staffel: Die fünf Freunde Emil, Oskar, Bruno, Leo und Max strugglen weiterhin zwischen jung bleiben und erwachsen werden. In ihrem Alltag wollen sie zwar alles richtig machen, aber scheitern irgendwie immer wieder. Während Oskar und Bruno ihre Schauspielkarriere fast in den Sand setzten, dank falscher Vorstellungen und Entscheidungen, kämpfen Leo, Emil und Max vor allem mit ihrem Liebesleben. Irgendwie weiß keiner so richtig, wie’s gehen soll. Ist eine monogame 2er-Beziehung wirklich so langweilig, wie es Max‘ Freundin Isabella suggeriert? Stehen Frauen wirklich nur auf Alpha-Typen und ist Emil einfach noch viel zu kindisch? Und wie kann Leo seinem Ex-Freund Florre klar machen, dass er ihn zurückhaben will, nur ihn, sonst keinen?

Emil Belton (links) und Bruno Alexander laufen als

Punker verkleidet zwei Polizisten davon.

Die zweite Staffel ist ab Frühjahr 2025 zu sehen

„Intimate“ wird im Auftrag der Seven.One Entertainment Group von „Kleine Brüder“ produziert.

Beim Dreh an der Kehrwiederspitze standen unter anderem Bruno Alexander und Emil Belton als verkleidete Punker vor der Kamera. Sie standen an der Brüstung zur Elbe und pöbelten Barkassen an, auf denen die darauf befindlichen Touristen mit den Sätzen „Scheiß Touris“ beleidigt wurden. In einer weiteren Szene kam es zu einer Verfolgungsjagt: eine Polizistin und ein Polizist liefen den Punkern hinterher, nahmen sie schließlich fest.

Ein genaues Datum, wann Fans die acht neuen Folgen sehen können, gibt es derzeit noch nicht.

Spektakuläre Festnahme: Bruno Alexander (links)

und Emil Belton werden von der Polizei verhaftet.