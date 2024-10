(pp/ha). Am gestrigen Abend gegen 18 Uhr demonstrierte ein Teil der linken Szene für die Freilassung einer in Ungarn inhaftierten, mutmaßlich gewalttätigen Person. Mit mehreren Hundertschaften sowie zwei Wasserwerfern begleitete die Polizei die etwa 600 Demonstrierenden. Der Demonstrationszug begann am Karolinenplatz und zog am Hamburger Untersuchungsgefängnis vorbei. Endpunkt war das Konsulat Ungarns am Alsterufer. Peu à peu kamen etwa 200 weitere Teilnehmer zum Demonstrationszug hinzu, so dass in der Spitze etwa 800 Teilnehmende zu verzeichnen waren.

Von einem Lautsprecherwagen aus wurden zwischenzeitig mehrere Redebeiträge gehalten. Die Demonstrierenden aus der linken Szene zogen unter dem Motto „Free Maya“ bis zum ungarischen Konsulat an der Außenalster. Zum Hintergrund: Maya T. wird ein Angriff auf Teilnehmende eines rechten Aufzugs in Budapest (Ungarn) vorgeworfen, bei dem es Verletzte gab. Die 23 Jahre alte non-binäre Person wurde im Sommer nach Ungarn ausgeliefert, obwohl dies durch das Bundesverfassungsgericht untersagt worden war. Seitdem sitzt die Frau in Ungarn im Gefängnis. Mehrfach wurde dagegen in Hamburg demonstriert – zuletzt im Juni. Gegen 19.45 Uhr wurde die Veranstaltung beendet.