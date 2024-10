(ha). Nachdem es am vergangenen Donnerstagabend durch einen noch Unbekannten zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau im Stadtteil Wilhelmsburg gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befuhr eine 32-jährige Radfahrerin den Honartsdeicher Weg in Richtung Schlenzigstraße, als sich der Unbekannte auf einem Rad näherte und sie unvermittelt in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängte. Darüber hinaus zerrte er an der Jacke der Frau. Im Verlauf kollidierten beide Fahrradfahrende miteinander, stürzten zu Boden, woraufhin die Frau um Hilfe schrie. Der Angreifer ließ daraufhin von der Geschädigten ab und entfernte sich in Richtung Veddel. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte, die durch aufmerksame Passanten alarmiert worden waren, führten nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Bei dem Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen, welche nicht ärztlich versorgt werden mussten. Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.