(ha/pp). Nur wenige Stunden nach einer Schießerei in Billstedt, bei der ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Rahlstedt zu einer weiteren Schießerei. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann verletzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in einem Pkw. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erschien der 23-Jährige an der Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin. Nachdem er sein Auto verlassen hatte, traten mehrere dunkel gekleidete Männer an ihn heran und schossen unvermittelt auf ihn. Anschließend flüchtete die Angreifer in einem weißen Pkw.

Alarmierte Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung des nicht lebensgefährlich Verletzten, der wenig später von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert und dort weiter medizinisch versorgt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit über einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, Diensthundeführern und Polizistinnen und Polizisten aus Schleswig-Holstein führte bisher nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) leitete die ersten Ermittlungen ein, die inzwischen von der Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft fortgeführt wurden und weiter andauern. Insbesondere gilt es nun die Hintergründe der Tat zu klären.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.