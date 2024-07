(ha). Das emotionale Abenteuer „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ kommt bei den Zuschauern bestens an: Bei den Karl-May-Spielen herrscht große Freude, dass die Begeisterung des Publikums für den Wilden Westen am Kalkberg ungebrochen ist. In der 20. Vorstellung wurde am Freitagabend der 100.000. Besucher begrüßt: Sven Harke, ein Familienvater aus Hamburg-Altona. Die Bad Segeberger Karl-May-Spiele schließen somit an die Top-Ergebnisse der Vorjahre an. In der Rekordsaison 2023 wurde diese Marke in der 22. Vorstellung übersprungen.

Sven Harke und seine Familie staunten nicht schlecht, als sie kurz nach 19 Uhr das Freilichttheater am Kalkberg betraten und von Karl-May-Chefin Ute Thienel persönlich in Empfang genommen wurden. Die Geschäftsführerin hatte für die Familie eine große Überraschung parat. Gemeinsam mit Kristin Homburg sowie den Kindern Bent (9) und Linn (7) erhält Sven Harke einen Preis, den man sich für Geld nicht kaufen kann.

Von Platz 291 in Reihe 16 von Block D winkte er den 7.200 Zuschauern im nahezu ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg glücklich zu. Für die Ansage von Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen gab es donnernden Applaus.

Blick hinter die Kulissen und Besuch der Premierenfeier 2025

Geschäftsführerin Ute Thienel hatte Sven Harke zuvor begrüßt und verraten, um was es sich bei seinem Gewinn handelt: ein unvergessliches Karl-May-Wochenende im Juni 2025 für die ganze Familie. Dazu gehören Ehrenplätze in der Premiere von „Halbblut“, der Besuch der anschließenden Premierenfeier mit dem kompletten Ensemble, ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Karl-May-Spiele mit privater Autogrammstunde sowie zwei Nächte im Vitalia Seehotel samt mehrgängigem Dinner. Auch die Fahrtkosten werden von der Kalkberg GmbH übernommen.

Ute Thienel: „Das Publikum feiert das Ensemble in jeder Vorstellung.“

Für die Karl-May-Spiele Bad Segeberg entwickelt sich die Saison 2024 wieder sehr erfreulich. „Wir sind ausgesprochen glücklich!“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Das Publikum feiert das Ensemble in jeder Vorstellung, wir haben tolle Kritiken – und die Stimmung im Freilichttheater ist einfach einzigartig.“ Oft wird das Team von den Besuchern mit Standing Ovations verabschiedet.

Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die ergreifende Liebesgeschichte der Häuptlingstochter Ribanna (Sila Sahin). In sie verlieben sich sowohl der junge Apachenhäuptling Winnetou (Alexander Klaws) als auch sein Freund Old Firehand (Jan Hartmann). In der Stadt New Venango spinnt unterdessen der gewissenlose Ölbaron Emery Forster (Nick Wilder) seine teuflischen Intrigen. Neben zwölf Schauspielern wirken 35 Komparsen, zwölf Reiterkomparsen und zehn Stuntleute mit – außerdem 25 Pferde, ein Afrikanischer Schreiseeadler, ein Sakerfalke und ein Pony.

Die Vorstellungen von „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand‘ beginnen bis zum

8. September jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Nähere Informationen sind auf www.karl-may-spiele.de zu finden. Dort können die Karten auch platzgenau im Ticket-Shop gebucht werden. Unsere Fotos zeigen Geschäftsführerin Ute Thienel mit Sven Harke, Kristin Homburg und den Kindern Bent (9) und Linn (7) im Freilichttheater am Kalkberg.