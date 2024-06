(mr/ha). Auf ein besonders emotionales Karl-May-Abenteuer wurden am vergangenen Freitag, dem 21. Juni 2024, etwa hundert Medienvertreter am Kalkberg in Bad Segeberg eingestimmt: „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“. Dabei handelt es sich um einer ergreifende Liebesgeschichte, die ab kommenden Sonnabend, dem 29. Juni 2024, in der Kalkberg-Arena zu sehen ist. Sowohl Winnetou (Alexander Klaws) als auch sein Freund Old Firehand (Jan Hartmann) lieben die Häuptlingstochter Ribanna (Sila Sahin) – aber wem wird sie ihr Herz schenken? Zum Stück heißt es in einer Kurzmitteilung: Am Ufer des Flusses Quicourt liegt das Dorf der Assiniboine. Dort lebt Ribanna, die wunderschöne Tochter des Häuptlings Tah-scha-tunga. Vor langer Zeit haben sich Ribanna und der junge Apachenhäuptling Winnetou ineinander verliebt, doch nun gehört das Herz der „Rose vom Quicourt“ Winnetous Freund Old Firehand. Und am Horizont ziehen weitere dunkle Wolken auf: Der Gangster Tim Finnetey, der sich unter dem Namen Parranoh zum weißen Häuptling der Poncas aufgeschwungen hat, will Ribanna zur Frau

Jan Hartmann und

Sila Sahin beim

Pressetermin mit Ausschnitten

aus dem Stück Winnetou II.

Am Kalkberg in Bad Segeberg wird wieder gekämpft, geschossen und geliebt: Die Karl-May-Spiele 2024 feiern am kommenden Sonabend, dem 29. Juni 2024, mit „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand" Premiere.

Von links: Jan Hartmann, Sila Sahin, Alexander Klaws und Nick

Wilder stehen vor dem Werbeplakat für die

Saison 2024 in Bad Segeberg. Fotos: FoTe Press

Die Karl-May-Zuschauer schließen auch Gangster ins Herz – besonders, wenn es sich um einen Schlawiner wie den „Rattler“ des Vorjahres handelt: Dustin Semmelrogge. Diesmal übernimmt er die Rolle des für ihn maßgeschneiderten „William Fayette“, der im Städtchen New Venango zugleich Priester und Sheriff ist.