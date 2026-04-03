Feuer im Dachbereich eines Universitätsgebäudes

(ha). Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Universitätsgebäudes in Hamburg-Harburg gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Hamburg erhöhten beim Eintreffen am Einsatzort aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes das Alarmstichwort auf „Feuer mit zwei Löschzügen“.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein, wodurch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Um gezielt Brandherde und Glutnester lokalisieren und bekämpfen zu können, wurde im Einsatzverlauf die Dachhaut des ca. 30 x 30 m großen Gebäudes großflächig geöffnet. Hierzu wurden die Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung der Berufsfeuerwehr, das Teleskopmastfahrzeug 70 (TMF 70) sowie eine Freiwillige Feuerwehr für spezielle technische Hilfeleistungen hinzugezogen.

Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt. Insgesamt waren rund 85 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr gut vier Stunden im Einsatz. Auch die Polizei war mit mehreren Kräften am Einsatzort.