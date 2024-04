(ha). „Runter vom Sofa – Bewegung macht fit, schlau und fröhlich“ lautet das Motto. Das Programm ist informativ, unterhaltend und zugleich – im Sinne des Wortes – bewegend. „Gesundheit ist zu 60 Prozent Eigenverantwortung. Und das ist eine Frage der inneren Haltung“, sagt Dietrich Grönemeyer: „Ich möchte den Menschen zeigen, dass sie auch mit wenig Aufwand mehr für ihre Gesundheit – und damit für ihr Wohlbefinden – tun können“.





Dietrich Grönemeyer.

Foto: FoTe Press

Neue Studien zeigen: Schon kleine Änderungen im Lebensstil reichen aus, um gesund zu altern und länger zu leben. Bei 50-jährigen Frauen verlängert sich demnach die Lebenserwartung um 18,9 Jahre, bei gleichaltrigen Männern sogar um 21,3 Jahre.



Prof. Dietrich Grönemeyer ist Arzt. Autor. Wissenschaftler. Vordenker. Er gilt als „Vater der Mikrotherapie“, die Medien nennen ihn „einen der bekanntesten Mediziner Deutschlands“ oder schlicht „Rückenpapst“. Prof. Grönemeyer verfasste zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zugleich ist er auch Autor vieler Bestseller, gibt Ratschläge für ein gesundes Leben oder setzt sich kritisch mit dem Medizinsystem auseinander.



Mit seinem Programm „Fit bis 100“ will er nicht trocken medizinisches Wissen vermitteln, sondern selbst zum aktiven Leben anregen. Und das alles auf die besondere Art, die Prof. Grönemeyer auszeichnet – mit Herz und Humor.

Was hilft mir, wenn’s im Rücken zwickt? Welche positiven Auswirkungen kann ein Powernap (früher hieß das „Mittagsschlaf“) haben? Wie kann ich mein Immunsystem stärken?



In dem 90-minütigen Programm geht es um den Rücken und die Gelenke genauso wie um gesunde Ernährung oder die Verringerung von Stress – also um eine breite Palette, aufbereitet und übersetzt in verständliche Worte.



Prof. Grönemeyer erklärt, unterstützt von kleinen Einspielern, Zusammenhänge und zeigt zugleich, wie sich kleine Übungen für die Gesundheit gut in den Alltag integrieren lassen. Und zwar ganz praktisch.

„Die Menschen können, dürfen und sollen mitmachen“, wünscht sich Prof. Grönemeyer. Er möchte den Spaß daran, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, vermitteln. Und damit zugleich die Selbstmotivation stärken..



„Meditainment“ – Eine Kombination aus Medizin und Entertainment



Um sein Herzensthema, Medizin zu erklären und Grundlagen für gesundheitliche Bildung zu bereiten, ist Prof. Grönemeyer schon immer verschiedene Wege gegangen. Dazu gehört auch die Tour „Fit bis 100“, die sich am besten als „Meditainment“ beschreiben lässt, also als eine Kombination aus Medizin und Entertainment. „Mit allem, was ich tue, will ich helfen, Voraussetzungen für ein gesundes und zufriedenes Leben zu schaffen“, erklärt er seine Motivation.



Dafür engagiert er sich auf vielen Ebenen. Er ist ein Vorkämpfer für die Synthese von Hightech-, Schulmedizin und Naturheilkunde. Einer, der für das Teamwork der verschiedenen medizinischen Disziplinen genauso steht wie für die ganzheitliche Wahrnehmung von Körper, Seele und Geist. Als gesundheitspolitisch denkender und handelnder Mensch hat er immer wieder Impulse zur Weiterentwicklung der Medizin gegeben, mit dem vom ihm geprägten Begriff „Weltmedizin“ macht er auf die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Heilkunst aufmerksam.



Sein Betätigungsfeld ist weit gestreut – als Arzt, Rückenspezialist sowie Radiologe, als Wissenschaftler, aber auch als Autor aufklärender Bücher, darunter auch zahlreiche Kinderbücher.



Kinder sind Prof. Grönemeyer ein besonders wichtiges Anliegen: So tritt er auch als Vortragender an Schulen und Kinderuniversitäten auf. Am 12. Mai 2009 war er „Klassenlehrer“ der „größten Schulklasse der Welt“ in der SAP-Arena Mannheim. Soeben startete Prof. Grönemeyer zusammen mit Kinderschutzbund und BKK im Ruhrgebiet die Projekt-Reihe „Gesund sein macht Spaß“. Die spielerische Wissensvermittlung für Kinder stellt einen wichtigen Baustein seines Präventionskonzeptes dar. Sozusagen „Fit von 1 bis 100“.

Datum: Montag, 15. April 2024, Beginn: 20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle Hamburg, Alter Postweg 30 – 38, 21075 Hamburg-Harburg.