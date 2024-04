(mr). Die Hamburger Tafel hat am vergangenen Sonnabend, dem 6. April 2024, erneut eine Spendaktion in sechs Einkaufszentren in Hamburg gesammelt. Grund: es werden aktuell immer weniger Lebensmittel gespendet. Bis Oktober soll die Sammelaktion regelmäßig an jedem ersten Sonnabend im Monat stattfinden.

Zwischen 11 und 18 Uhr wurde auf die Problematik der Hamburger Tafel im Elbe Einkaufszentrum, im Alstertal-Einkaufszentrum, im Billstedt Center, in der Europa Passage, im Einkaufzentrum Hamburger Meile und im Phoenix-Center in Harburg aufmerksam gemacht. Alle Hamburgerinnen und Hamburger können der Tafel Lebensmittel für bedürftige Menschen spenden. Die Mitarbeitenden freuen sich insbesondere über Nudeln, Reis, Konserven, H-Milch und Hygieneartikel.

Etwa 40.000 Menschen versorgen sich mittlerweile regelmäßig mit Lebensmitteln in einer der mehr als 30 Tafel-Ausgabestellen in der Hansestadt. Der Bedarf ist viel höher, wie Mitarbeitende immer wieder betonen. Während die Zahl der Bedürftigen steigt, werden die Spenden immer weniger. Deshalb geht die Hamburger Tafel mit der Sammelaktion in die Öffentlichkeit. Vor einigen Monaten hat TV-Moderator Jörg Pilawa die Werbetrommel für diese Aktionen gerührt.