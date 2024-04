(ha). Bietet ein Unternehmen ein hochwertiges Produkt oder eine originelle Dienstleistung, betreibt es effektives Marketing und erreicht die richtige Zielgruppe, sollte es erfolgreich sein. Korrekt? Tatsächlich stimmt das meistens nur in der Theorie. Zu viele Unternehmen scheitern am Personal. Es fehlen die passenden Führungskräfte, die effektive Entscheidungen treffen und Teams zum Erfolg führen. Auch auf anderen Ebenen des Unternehmens fehlen Fachkräfte. Personalmangel oder der Einsatz inkompetenter Mitarbeiter sorgt schlussendlich dafür, dass selbst die beste Firma suboptimal operiert. Doch wie lässt sich dieses Problem lösen? Die Personalberatung in Hamburg hilft Unternehmen dabei, erfolgreich Führungskräfte zu finden.

Eingehende Analyse

Zahlreiche Herausforderungen konfrontieren die heutige Arbeitswelt. Prozesse werden durch die Digitalisierung zwar optimiert, müssen aber auch neu erlernt werden. Das fordert häufig vor allem genau die Generation heraus, die jahrelange Erfahrung hat und deshalb am besten für die Posten der Führungskräfte in Frage kommt. Aber auch die Globalisierung und Internationalisierung produzieren Veränderungen und sorgen dafür, dass sprachliche und kulturelle Kompetenzen bei der Suche nach passenden Führungskräften einen höheren Stellenwert erlangen. Eines ist sicher, ein idealer Kandidat ist hochrangig qualifiziert und bietet Kompetenzen in zahlreichen Bereichen, sowohl unabhängig vom Unternehmen als auch in direkter Verbindung zum Produkt oder der Dienstleistung. Viele Firmen sind bereit, hohe Gehälter zu zahlen und zusätzliche Vorteile wie Mitgliedschaften im Fitnessstudio zu bieten und Firmenwagen zu stellen. Sie werben in Portalen und suchen sowohl intern als auch extern und dennoch geraten sie nicht an die richtigen Menschen. An dieser Stelle können Personalberater wichtige Arbeit leisten. Sie suchen nicht nur nach passenden Kandidaten, sondern nehmen sich auch ausgiebig Zeit, die Anforderungen der Firma kennenzulernen. Dass es dabei nicht lediglich um Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Eigeninitiative geht, liegt auf der Hand. Die Personalberatung analysiert die Anforderungen des Unternehmens im Detail und entwickelt in Zusammenarbeit eine treffende Strategie, sodass der richtige Kandidat gefunden wird und langfristig zum wirtschaftlichen Erfolg der Firma beitragen kann.

Externe Dienstleister mit interner Motivation

Als Außenstehende könnten die Personalberater mittelmäßige Arbeit leisten und dennoch ihren Scheck kassieren. Stattdessen verstehen sie sich jedoch als Teil der Wertschöpfungskette des Unternehmens, sodass sie mit Vertraulichkeit und Diskretion und dem höchsten Anspruch für die Firma arbeiten. Genau deshalb spielt das gegenseitige Verständnis in dieser Zusammenarbeit eine solche Rolle. Nur wenn der Personalberater die Bedürfnisse des Unternehmens kennt und versteht, kann er angemessen suchen und die richtige Person finden. Die Ziele des Unternehmens werden so zum Kern des Projekts auf Seiten der Personalberatung.

Internationale Reichweite

Da die Globalisierung nicht nur für neue Herausforderungen in Unternehmen, sondern auch für einen erweiterten Arbeitsmarkt sorgt, suchen erfolgreiche Personalberater über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus. Sie agieren weltweit, sofern das Unternehmen diesem Prozess zustimmt. Gemeinsam mit dem Unternehmen stimmen sie sich über das Anforderungsprofil ab, definieren den Suchprozess, präsentieren die passenden Kandidaten dem Unternehmen gegenüber persönlich, unterstützen ganz konkret bei der Entscheidungsfindung, begleiten das Onboarding und unterstützen auch langfristig bei der Integration und professionellen Entwicklung der neuen Führungskraft. So profitieren alle Beteiligten und dem Erfolg des Unternehmens sind keine Grenzen gesetzt.

