(mr). Positive Veränderungen in der TV-Serie „Notruf Hafenkante“! Endlich sind in der beliebten Polizeiserie, die seit 2006 im ZDF zu sehen ist und eine große Fangemeinde hat, Streifenwagen zu sehen, die auch von der „echten Polizei“ eingesetzt werden. Ab sofort fahren die TV-Polizisten mit Funkstreifenwagen basierend auf dem Mercedes-Benz E 220 D über Hamburgs Straßen und sorgen für Recht und Ordnung. Aufmerksame Fernsehzuschauer haben schon seit Jahren bemängelt, wieso die Filmcrew Fahrzeuge der Marke Skoda einsetzt, obwohl es in Hamburg keinen einzigen echten Streifenwagen des tschechischen Autoherstellers gibt. Grund: die Polizeiserie wurde von dem Autohersteller gesponsert. Das hat sich seit Drehbeginn einer neuen Staffel offenbar geändert, darum werden künftig neue Fahrzeuge im Fernsehen zu sehen sein.

Heute erster Außendreh am Motiv „Polizeikommissariat 21“

Drei neue Streifenwagen stehen auf dem

Parkplatz am Filmmotiv „Polizeikommissariat 21“

an der Kehrwiederspitze. Fotos: FoTe Press

Bei traumhaftem Wetter bei etwa 22 Grad wurden am heutigen Sonnabend, dem 6. April 2024, Aufnahmen für eine neue Folge „Notruf Hafenkante“ gemacht. Dazu standen Rhea Harder-Vennewald, Lilly Hollunder, Marc Barthel und Raùl Richter, sowie zahlreiche Komparsen (unter anderem in Polizeiuniform) vor der Kamera.

Derzeit entstehen 25 neue Folgen der 19. Staffel der ZDF-Polizeiserie, in der außerdem Sanna Englund, Matthias Schloo, Hannes Hellmann, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel und unter anderem Manuela Wisbeck mitwirken. Im Mittelpunkt von „Notruf Hafenkante“ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme mit einbezogen ist.

Die aktuell gedrehten Folgen werden am Herbst diesen Jahres zu sehen sein.

Lilly Hollunder und Marc Barthel am Filmset von „Notruf Hafenkante“ am 6. April 2024 in Hamburg.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.