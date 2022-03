(ds/ha). Der kommende Hamburger Dom (25. März bis 24. April 2022) ist wieder für alle Personen frei zugänglich, egal ob geimpft oder ungeimpft. Es ist demnach kein Impf- oder Testnachweis mehr erforderlich, um den Hamburger Dom zu besuchen. Auf dem Heiligengeistfeld gibt es an den Eingängsbereichen keine zusätzlichen Gitter und Zäune, keine Einlasskontrollen. Fast also wie ein Dom vor der Corona-Pandemie. Allerdings gibt es auf dem Gelände eine Maskenpflicht für alle ab 14 Jahren. Eine FFP2-Maske ist dann auf dem gesamten Platz verpflichtend. Ausnahme: Kinder ab 7 Jahren können alternativ eine OP-Maske tragen. Besucher des Frühlingsdoms dürfen ihre Maske zum Essen und Trinken auf dem Rundgang zweckgebunden absetzen. Nur wer sich in eine der Restaurant-Buden setzen möchte, muss einen 3G-Nachweis vorzeigen (geimpft, genesen oder getestet).

Stadt Hamburg verzichtet auf Standgebühren für Buden

Etwa 230 Schausteller sind bei diesem Frühlingsdom dabei – das sind 30 mehr als noch beim vergangenen Winterdom. Auf der Fläche gibt es wieder mehr Platz, weil an den Eingängen keine zusätzlichen Zelte und Wartebereiche (Gitter, Zäune) aufgestellt werden. Standbetreiber müssen keine Standgebühren für ihre Buden zahlen. Damit möchte die Stadt den Jahrmarktsbetreibern entgegenkommen – schließlichhatten sie im ersten Corona-Jahr enorme Einbußen zu verzeichnen aufgrund der kompletten Schließung des Doms.

Kein Feuerwerk wegen des Ukraine-Kriegs

Normalerweise gibt es jeden Freitag ein Feuerwerk. Darauf verzichten die Veranstalter allerdings an diesem Frühlingsdom wegen des Kriegs in der Ukraine. Wie der Veranstalter mitteilt, soll es bei der Eröffnung am Freitag (25. März) – um ein Zeichen für Frieden zu setzen – um 22.30 Uhr eine Schweigeminute auf dem gesamten Heiligengeistfeld geben.

Wie der Veranstalter mitteilt, ist mittwochs Spar-Tag auf dem Hamburger Dom. Auf alle Besucher warten an jedem Mittwoch besondere Angebote. Zudem gibt es an allen Tagen für Familien mit Kindern den Kinder-Finder, ein Armband, auf das Eltern ihre Mobilnummer schreiben können.

Termine für die nächsten Hamburger Dome:

25. März bis 24. April 2022 Sommerdom 2022: 22. Juli bis 21. August 2022

22. Juli bis 21. August 2022 Winterdom 2022: 4. November bis 4. Dezember 2022