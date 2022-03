(mr). Blauweißes Flatterband mit der Aufschrift „Polizei“ ist vor dem Eingangsbereich des Hamburger Planetariums gespannt. Zwei Streifenwagen stehen mit Blaulicht an der Seite, ein weißes Zelt mit Kripo-Beamten des Landeskriminalamts machen ihre Arbeit. Auch ein Leichenwagen steht bereit. Offenbar wurde hier im Hamburger Stadtpark eine Leiche gefunden. Viele Passanten – darunter Jogger und Personen mit Hunden – bleiben fragend stehen. Was ist hier passiert?

Keine Bange: glücklicherweise wurde hier keine echte Leiche gefunden. Auch die Polizeifahrzeuge, Polizisten und LKA-Beamte sind echt. Es handelt sich um Dreharbeiten für zwölf neue Folgen der fünften Staffel der ZDF-Vorabendserie „SoKo Hamburg“. In den Hauptrollen spielen Marek Erhardt, Anna von Haebler, Paula Schramm, Thiago Braga de Oliveira und Oceana Mahlmann. Tarek Roehlinger, Sophie Averkamp, Lynn Oona Baur und Philipp Klinger inszenieren die Drehbücher von Katja Töner, Tarek Roehlinger, Karen Riefflin und anderen. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Hamburg.

Am 14. März 2022 war das Filmteam vor dem Planetarium im Stadtpark zugange und drehte mehrere Szenen.

Das Filmset von „SoKo Hamburg“ am Planetarium.

Zwei Streifenwagen udn ein Leichenwagen stehen bereit.

Am Set dabei: Marek Erhardt als Polizist Oskar Schütz und Anna von Haebler (spielt die Kommissarin Lena Testorp). Gedrehte Szene: Am Brunnen vor dem Planetarium wird eine Leiche gefunden. Zwei Streifenagen der Polizei stehen bereits am Tatort, auch ein Zivilwagen parkt in der Nähe. Dann kommen die beiden Polizisten Oskar Schütz und Lena Testorp mit ihrem Dienstwagen vorgefahren. Sie müssen sich durch eine Horde Schauslustige (Komparsen) schlängeln. „Ey Leute, was stimmt mit euch nicht. Legt die Handys runter. Geht nach Hause und schaut euch um 20 Uhr die Nachrichten an. Lasst die Polizei ihre Arbeit machen“, sagt Polizist Oskar Schütz zu der aufgebrachten Menge. Dann gehen beide Richtung Leiche.

In einer weiteren Szene wird die Leiche in einen Leichenwagen bugsiert und vor Ort gehen die Ermittlungen weiter. Ein Mann, der gerade telefoniert, wird befragt. Hat er etwas mit der Leiche zu tun? War es Mord?

Das erfahren die Fernsehzuschauer voraussichtlich im Herbst dieses Jahres. Dann sollen wieder neue Folgen der „SoKo Hamburg“ gesendet werden, die derzeit gedreht werden.