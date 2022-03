(mr). Hamburg ist Hochburg für TV-Serien, Reihen und Filme. Aktuell werden über zehn Filmprojekte in der Hansestadt realisiert: ob „Notruf Hafenkante“, „Die Pfefferkörner“ oder beispielsweise „Sarah Kohr“: Die Filmklappe schlägt aktuell in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch für zwölf neue Folgen der fünften Staffel der ZDF-Vorabendserie „SoKo Hamburg“. In den Hauptrollen spielen Marek Erhardt, Anna von Haebler, Paula Schramm, Thiago Braga de Oliveira und Oceana Mahlmann.

Schauspieler Marek Erhardt als Polizist

Oskar Schütz am Filmset von „SoKo Hamburg“ in Ottensen.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam in diesen Tagen an der Großen Brunnenstraße in Ottensen an. An drei aufeinanderfolgenden Tagen entstanden dort in einem Hinterhof in Höhe der Hausnummer 124/126 Aufnahmen. Auch auf dem Platz an der Ecke Fischers Allee/Große Brunnenstraße wurde fleißig gedreht. Eine produzierte Szene: Marek Erhardt fährt als Polizist Oskar Schütz und einer weiteren Person mit seinem Pkw vor ein Mehrfamilienhaus. Zwei Streifenwagen der Polizei stehen bereits auf dem Platz gegenüber. Es kommt zu einem Dialog in dem Pkw. Ein Filmteam von etwa 25 Personen steht um den Wagen herum. Ein Crewmitglied schlägt immer wieder die Filmklappe, ein Ton-Mitarbeiter hält das Mikrofon in die Höhe – währenddessen schaut der Regisseur aufmerksam auf einen kleinen Monitor und verfolgt die gedrehte Szene. Der Kameramann fängt die Szene durch ein geöffnetes Fenster ein, er wird von einem Assistenten unterstützt. Immer wieder wird die Szene gedreht; zwischendurch kommen Maskenbildner zu den Schauspielern und pudern die Gesichter. Teilweise wird die Friseur noch einmal durchgekämmt. Auch eine Mitarbeiterin aus der Abteilung Kostüm kommt zu Marek Erhardt, achtet noch einmal darauf, dass die Kleidung richtig sitzt. Dann wird jeweils eine neue Szene geprobt, bevor sie mehrfach gedreht wird. Das Filmset ist weiträumig abgesperrt: mehrere Filmblocker achten darauf, daas keine Passanten ungewollt durchs Bild laufen und den Betrieb stören. Unser Reporter steht ebenfalls in weiter Entfernung vom Filmset und beobachtet das Treiben. Mit einem Schreiben wurden die Anwohner der Großen Brunnenstraße mehrere Tage vorher über die Filmarbeiten informiert. Dennoch kommen immer wieder Schaulustige ans Set und regen sich über die „geklauten“ Parkplätze auf. „Muss es sein, dass so viele Produktionsfahrzeuge in unser Wohngebiet kommen und drei Tage hintereinander über 20 Parkplätze in Anspruch nehmen“, sagt ein Anwohner. In der Tat rückt so ein Filmteam regelmäßig mit einem Tross an Fahrzeugen an: Aufenthaltsmobile für Schauspieler, Maskenmobile, mehrere Technik-Lkw, ein Catering-Wagen sowie zahlreiche Shuttlebusse parken an der Großen Brunnenstraße. Auch Privatfahrzeuge einiger Schauspieler werden auf den eingerichteten Halteverbotszonen abgestellt – natürlich in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde (Polizei Hamburg). Wann die jetzt gedrehten Folgen im ZDF ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest.

Tarek Roehlinger, Sophie Averkamp, Lynn Oona Baur und Philipp Klinger inszenieren die Drehbücher von Katja Töner, Tarek Roehlinger, Karen Riefflin und anderen. Bis zum 14. Juli sollen die Dreharbeiten andauern.