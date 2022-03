(mr). Rekordpreise beim Kraftstoff! Wer in diesen Tagen mit seinem Pkw an die Tankstelle fährt, traut seinen Augen kaum. Die Spritpreise steigen wegen des Ukraine-Kriegs bundesweit in die Höhe – auch in Hamburg. Ein Liter Super kostet schon über 2 Euro. Auch Dieselkraftstoff hat kräftig angezogen: mittlerweile teurer als Benzin. Der Preis pro Liter lag am Mittwoch (9. März 2022) bei mehr als zwei Euro. Und die Preise werden wohl noch weiter steigen. Deswegen wird es auch immer lohnenswerter, einen Blick auf die Kraftstoffpreise in Deutschlands Nachbarländern zu werfen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat die Durchschnittspreise für Super und Diesel-Kraftstoff ermittelt.

In Polen beispielsweise kostet ein Liter Super derzeit 1,19 Euro (Diesel: 1,20 Euro). Auch Österreich ist vergleichsweise günstig mit 1,48 Euro je Liter (Diesel: 1,46 Euro).

Dass der Ukraine-Krieg die Ursache für die hohen Preise ist, steht außer Frage. Fakt ist aber auch, dass Vater Staat kräftig an den Kraftstoffpreisen mitverdient. Auf alle Energieträger ist schließlich die Mehrwertsteuer fällig. Sie wird auf den Warenpreis sowie die Energiesteuer erhoben. Insgesamt landen damit beim Benzin etwa 48 Prozent der Tankrechnung als Steuern beim Staat, bei Diesel sind es zirks 39 Prozent. Das teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC) mit.

Mit dem Rest werden die eigentlichen Kosten für das Produkt von der Rohölquelle über den Transport nach Deutschland und die Weiterverarbeitung bis zur Zapfsäule bezahlt. Auch die erst kürzlich eingeführte CO2-Abgabe findet hier ihre Berücksichtigung. Und natürlich wollen die Mineralölkonzerne einen möglichst hohen Gewinn erzielen.

Bemerkenswert: Aktuell heißt es, wir hätten einen Ölpreis wie seit 2008 nicht mehr. Aber: Ein Barrel Rohöl kostete im Jahr 2008 fast 149 Dollar. Aktuell sind es 125 Dollar für ein Barrel Rohöl. Zu berücksichtigen ist allerdings der Wechselkurs (Euro zu Dollar), der den Import von Rohöl verteuert: 2008 kostete ein Euro zwischen 1,30 bis etwa 1,60 Dollar. Aktuell sind es 1,107 Dollar. Dadurch wird der Ölpreis zwar etwas verteuert, aber noch nicht auf das Niveau von 2008.

An den Hamburger Tankstellen kostete der Liter Super-E10 2,14 Euro, Super 2,08 Euro. Im Jahr 2008 musste man für Super-E10 maximal 1,60 Euro bezahlen. Und wer profitiert bei aktuell hohen Kraftstoffpreisen? Der Bundesfinanzminister (aktuell Christian Lindner, FDP). ÜBer 50 Prozent von dem, was pro Liter an der Tankstelle kassiert wird, landet im Steuersäckel. In dem Literpreis enthalten sind Mehrwertsteuer, Energiesteuer (früher Mineralölsteuer) und CO2-Preis.). Für Vater Staat also ideal, wenn die Benzinpreise in Höhe gehen. Warum ist der Kraftstoff beispielsweise im Nachbarland Polen vergleichsweise billig? Antwort: Polen hat die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt – der Ölpreis ist der gleiche wie bei uns in Deutschland. Ganz deutlich muss an dieser Stelle also erklärt werden, dass der Krieg in der Ukraine primär der Grund für den Anstieg des Ölpreises ist (gobaler Rohstoffhandel ist abhängig von Konjunktur, politischer Lage oder Jahreszeit). Sekundär ist es aber eine rein politische Entscheidung – und keine reine Entscheidung der Weltmarktpreise.

Es handelt sich um Durchschnittspreise in Euro pro Liter und beziehen sich auf die 8. Kalenderwoche 2022 (21. Februar bis 27. Februar). Die Angaben bezüglich des Durchschnittspreises stammen vom Automobilclub von Deutschland (AvD).